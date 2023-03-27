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Трансгендеры Одессы: кто в обществе игнорирует их просьбу о помощи

27 марта 2023 20:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Трансгендеры Одессы просят о помощи
Врачи Одессы неохотно помогают трансгендерам
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Трансгендерные люди, проживающие в Одессе, жалуются на невозможность воспользоваться своими правами как гражданам Украины. Им на помощь пришли международные доноры и одесские правозащитники.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал глава правления ОО "Прожектор" Виталий Матвеев.

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По его словам, в общественную организацию часто обращаются представители ЛГБТ - сообщества с разными вопросами. У трансгендерных людей больше проблем возникает, когда речь идет об их переходе из одного пола в другой.

"Им необходимо изменить документы, но государство это не делает, потому что бюрократическая система не позволяет. По состоянию на сегодняшний день лицо, которое уже прошло путь перехода и получило справку об изменении пола (медицинский документ), имеет право пойти в ЗАГС и изменить документы: женские на мужские и наоборот. Но в ЗАГСе сегодня скептически на все это смотрят. Некоторые берут время, чтобы почитать внутренние документы как это делать, а некоторые отказывают по формальным причинам, ссылаясь на то, что этой справки недостаточно", — рассказывает Виталий Матвеев.

Правозащитник отмечает, что сегодня многие проблемы возникают у трансгендерных людей и в сфере медицины.

"В Одессе мало дружеских врачей, которые готовы взять на учет трансгендерного человека, провести его от начала перехода до завершения. Кроме того, есть ряд специалистов, которые должны дать свой вывод о переходе трансгендера. Но врачи отказываются, ссылаясь на занятость", — отмечает Виталий Матвеев.

Юрист говорит, что во время войны немало вопросов и в военкоматах, когда трансгендерные люди проходят медицинское обследование. В таких случаях на помощь приходят только лояльно настроенные граждане и общественные организации.

Напомним, депутаты Верховной Рады подали законопроект о гражданском партнерстве. Он позволяет лицам в однополых и разнополых парах без брака иметь такие же права, как и у законных супругов. Впрочем, правозащитники советуют его доработать.

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