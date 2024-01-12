Проверки работниками ТЦК в общественном транспорте вызывают скандалы — мнения одесситов на этот счет

Одесситы на остановке общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В Одессе сотрудники ТЦК решили объявить сезон охоты на мужчин в общественном транспорте. Если раньше это было скорее исключением из правил, то уже несколько дней мы можем наблюдать картину, когда прямо в утренние часы пик останавливают не только маршрутки, но и трамваи с троллейбусами для проверки документов у военнообязанных. В результате многие из ехавших на работу так на нее и не попадают, одесситов выводят из салонов и сажают в автобусы, припаркованные рядом.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, как к такой мобилизации относятся одесситы.

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Проверки нужны

Сначала повестки выдавали на улице в общественных местах, потом были случаи в маршрутных такси, ресторанах, спортклубах и вот докатились до троллейбусов и трамваев. Такими темпами скоро сотрудники ТЦК будут останавливать машины для проверки и вручать повестки. Одесситка Галина признается, что у нее нет однозначного ответа, правильно ли это или нет, слишком много факторов необходимо учитывать.

"Может, это нужно сегодня, уклонистов много, может, так и нужно, не знаю. С другой стороны, всех жалко, всем хочется добра, всем хочется спастись, а что делать? Видите, какая ситуация, не знаю, мне сложно уверенно сказать да или нет. Жаль, что мы так попали, но что делать?" — сетует Галина.

Одесситка Галина считает, что нужно учитывать множество факторов. Фото: Новини.LIVE

А вот Алина уверена, проводить проверку необходимо и уклоняющимся от мобилизации нужно вручать повестку и ставить на учет. В стране уже второй год идет полномасштабная война, и это должен понимать каждый, а делать вид, что его это не касается, не получится. Единственное, что девушка против того, чтобы сотрудники ТЦК проводили свою работу в общественном транспорте. В городе достаточно много развлекательных заведений, где отдыхают очень здоровые и крепкие ребята, которые могли бы стать на защиту Украины.

"Даже не знаю, многие ребята боятся, но, я считаю, что нужно защищать свою страну, нужно быть честными перед собой и перед людьми. Нужно раздавать повестки, но, может, не в общественном транспорте, а в других местах, где много отдыхающих — Аркадия, какие-то клубы закрытые", — отмечает Алина.

Алина за то, чтобы повестки раздавали в развлекательных заведениях. Фото: Новини.LIVE

Все должно быть законно

Законом четко прописано, где, кем и при каких обстоятельствах могут вручаться повестки военнообязанным гражданам, считает Марина. Троллейбусы и трамваи в этот список не входят, уверена девушка, а значит, сотрудники ТЦК действуют неправомерно.

"Это противоречит конституции, и это незаконно. Все должно происходить в рамках закона", — говорит Марина.

Марина за мобилизацию по закону. Фото: Новини.LIVE

Мать двоих детей Юлия категорически против подобных действий со стороны ТЦК. Она отмечает, что это наносит большой ущерб имиджу военных, настраивая на негатив со стороны украинцев. А скандалы, происходящие в транспорте на виду у детей, еще и травмируют школьников.

"Я, конечно, считаю, что это неправильно. Я об этом подумала, что если это увидит мой ребенок, для которого военные супер-герои? Я считаю, что он очень испугается и просто изменит свою мечту. Поэтому я думаю, что это немного неправильно. Считаю, что это должно быть, как раньше, с повестками на дом", — признается Юлия.

Юлия вместе с детьми. Фото: Новини.LIVE

С Юлией полностью согласна и Елена. По словам девушки, сегодня сотрудники ТЦК решили пойти по самому простому пути, а то, что в результате растет раздражение и недовольство, об этом никто не думает.

"Я считаю это неправильно, или должны приходить за пропиской, ну как-то официально, а не так, что ты пришел, вручил и ушли — как так? Так неправильно", — делится Елена.

Одесситка Елена с сыном. Фото: Новини.LIVE

Взгляды у всех разные по поводу происходящего, но есть одно единственное мнение — проводить рейды в общественном транспорте нельзя. Необходимо предпринимать более понятные действия, законность которых ни у кого не будет вызывать сомнений.