Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Молдова обновила правила на границе — какой документ обязателен

Молдова обновила правила на границе — какой документ обязателен

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 19:40
Молдова не пускает авто без справки о техосмотре
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ужесточила правила въезда для украинских водителей. Теперь без справки о технической исправности авто не пропускают даже с полным пакетом документов. Новые требования действуют для легковушек и грузовиков, поэтому лучше подготовиться заранее.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра на границе с Молдовой

Украинцы, которые планируют ехать в Молдову на собственном авто, должны иметь сертификат техосмотра. Без него пограничники не впускают — независимо от состояния машины или полноты других документов. Это правило касается как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.

Сертификат технического осмотра — это официальная справка, подтверждающая, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Там осматривают тормоза, фары, колеса, выхлопную систему и другие важные элементы авто.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, водителю для пересечения границы с Молдовой нужны:

  • биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (желательно международного образца);
  • техпаспорт на авто;
  • "Зеленая карта" - международная автостраховка;
  • оплата виньетки - дорожного сбора.

Если в авто едет ребенок, нужно иметь его документы. Если он путешествует только с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

Кроме того, пограничники не пропускают с запрещенными вещами. Под запретом: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение - штрафы и конфискация.

Пограничная полиция Молдовы советует внимательно проверить требования перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте. Это поможет избежать проблем и задержек на въезде.

Напомним, мы сообщали, как получить право на постоянное проживание в Польше. Также рассказывали, что будет с наследством в Украине, если нелегально выехать за границу.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы документы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации