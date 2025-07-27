Молдова не пускает авто без справки о техосмотре

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ужесточила правила въезда для украинских водителей. Теперь без справки о технической исправности авто не пропускают даже с полным пакетом документов. Новые требования действуют для легковушек и грузовиков, поэтому лучше подготовиться заранее.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра на границе с Молдовой

Украинцы, которые планируют ехать в Молдову на собственном авто, должны иметь сертификат техосмотра. Без него пограничники не впускают — независимо от состояния машины или полноты других документов. Это правило касается как легковых автомобилей, так и грузового транспорта.

Сертификат технического осмотра — это официальная справка, подтверждающая, что машина исправна и соответствует требованиям безопасности. Его можно получить только после проверки на сертифицированной СТО. Там осматривают тормоза, фары, колеса, выхлопную систему и другие важные элементы авто.

Какие документы нужны на границе с Молдовой

Кроме техосмотра, водителю для пересечения границы с Молдовой нужны:

биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (желательно международного образца);

техпаспорт на авто;

"Зеленая карта" - международная автостраховка;

оплата виньетки - дорожного сбора.

Если в авто едет ребенок, нужно иметь его документы. Если он путешествует только с одним из родителей или с родственниками — обязательно нотариальное согласие на выезд.

Кроме того, пограничники не пропускают с запрещенными вещами. Под запретом: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без документа, мясо, молоко, мед, саженцы без сертификатов. За нарушение - штрафы и конфискация.

Пограничная полиция Молдовы советует внимательно проверить требования перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте. Это поможет избежать проблем и задержек на въезде.

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