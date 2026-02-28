Новые правила въезда в Румынию для водителей: что нужно иметь

Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуска между Одесской областью и Румынией украинские водители часто получают отказы во въезде. Соседняя страна требует сертификат технического осмотра автомобиля. Без этого документа пересечь границу не разрешают даже транзитом.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

На границе с Румынией начались обновленные правила для автомобилистов. Теперь украинские водители должны предъявить сертификат технического осмотра транспортного средства.

Документ подтверждает, что автомобиль исправен и отвечает требованиям безопасности. Его выдают только после проверки на сертифицированной станции. Специалисты осматривают тормозную систему, освещение, состояние шин, выхлопную систему и другие важные узлы. Без этого подтверждение пограничники отказывают во въезде.

Для жителей Одесской области, часто пользующихся пунктами пропуска "Орловка — Исакча" или "Рени — Джурджулешты" с последующим транзитом в Румынию, новое требование уже стало обязательным.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

биометрический паспорт или визу;

документы на авто;

медицинскую страховку;

подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);

военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;

доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные деньги более 10 000 евро без декларирования.

Въезд в Румынию в 2026 году

Чтобы избежать проблем на границе, следует заранее проверить актуальные правила въезда в Румынию в 2026 году. Украинцы, путешествующие без визы, должны иметь действующий биометрический загранпаспорт. В пределах Шенгенской зоны разрешено находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если поездка связана с работой или обучением, необходимо заранее оформить соответствующую визу в зависимости от цели пребывания.

Во время транзита через Румынию пограничники могут потребовать подтверждения права на въезд в страну назначения или вид на жительство. Также обязательна медицинская страховка с покрытием не менее 30 тысяч евро.

Напомним, что украинцы могут пересекать границу без визы, но должны соблюдать обязательные правила. Например, о максимальной продолжительности пребывания, наличии действующих документов и т.д. В противном случае путешественникам грозят не только штраф, но и запрет на возвращение в Шенгенскую зону.

Также мы писали, что в случае въезда на территорию Польши в рамках безвиза пограничники проверяют не только действительный биометрический загранпаспорт и военно-учетные документы у мужчин, но и не использовал ли человек разрешенный лимит пребывания в Шенгенской зоне.