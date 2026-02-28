Нові правила в’їзду до Румунії для водіїв

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуску між Одещиною та Румунією українські водії отримують відмови у в’їзді. Сусідня країна вимагає сертифікат технічного огляду автомобіля. Без цього документа перетнути кордон не дозволяють навіть транзитом.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Румунією — розказують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду авто

На кордоні з Румунією запрацювали оновлені правила для автомобілістів. Тепер українські водії мають обов’язково пред’явити сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Документ підтверджує, що авто справне та відповідає вимогам безпеки. Його видають лише після перевірки на сертифікованій станції. Фахівці оглядають гальмівну систему, освітлення, стан шин, вихлопну систему та інші важливі вузли. Без цього підтвердження прикордонники відмовляють у в’їзді.

Для жителів Одеської області, які часто користуються пунктами пропуску "Орлівка — Ісакча" або "Рені — Джурджулешти" з подальшим транзитом до Румунії, нова вимога вже стала обов’язковою.

Які документи потрібні на кордоні з Румунією

Щоб уникнути проблем, водіям слід мати повний пакет документів:

біометричний паспорт або візу;

документи на авто;

медичну страховку;

підтвердження мети поїздки (бронювання готелю або запрошення);

військово-обліковий документ для чоловіків віком 18-60 років;

довіреність, якщо керуєте чужим авто.

Що не можна ввозити до Румунії

Румунська митниця суворо контролює ввезення речей. Заборонено перевозити м’ясо, молочні продукти, мед, зброю, наркотики, піратські товари, тварин без дозволів та готівку понад 10 000 євро без декларування.

В’їзд до Румунії у 2026 році

Щоб уникнути проблем на кордоні, варто заздалегідь перевірити актуальні правила в’їзду до Румунії у 2026 році. Українці, які подорожують без візи, повинні мати чинний біометричний закордонний паспорт. У межах Шенгенської зони дозволено перебувати до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо поїздка пов’язана з роботою або навчанням, необхідно завчасно оформити відповідну візу залежно від мети перебування.

Під час транзиту через Румунію прикордонники можуть вимагати підтвердження права на в’їзд до країни призначення або посвідку на проживання. Також обов’язковою є медична страховка з покриттям щонайменше 30 тисяч євро.

Нагадаємо, що українці можуть перетинати кордон без візи, але повинні дотримуватися обов’язкових правил. Наприклад, щодо максимальної тривалості перебування, наявності чинних документів тощо. Інакше мандрівникам загрожують не тільки штраф, але й заборона на повернення в Шенгенську зону.

Також ми писали, що у разі в'їзду на територію Польщі в рамках безвізу прикордонники перевіряють не лише дійсний біометричний закордонний паспорт та військово-облікові документи в чоловіків, а й те, чи не використала людина дозволений ліміт перебування в Шенгенській зоні.