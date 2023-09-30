История врача, работающего на деоккупированных территориях

Врач Светлана Федорова. Фото: Новини.LIVE

Работа на передовой и в тылу, спасение людей в зоне боевых действий и лечение гражданских пациентов. Кажется, что в таком ритме жить нельзя, но не Светлане Федоровой, которая уже 8 месяцев, рискуя собственной жизнью, спасает других. Врач-инфекционист, несмотря на свою загруженность, еще и успевает записывать видео с разъяснениями разных видов болезней и как бороться с ними.

В канун Дня защитников и защитниц Украины журналисты Новини.LIVE пообщались со Светланой Федоровой. Она рассказала, с чем ей приходится иметь дело в зоне боевых действий и в чем сегодня там наибольшая потребность.

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Быть врачом — сознательный выбор

Светлана Федорова живет и работает в Николаеве. Как только война полномасштабно пришла в Украину, она не уехала за границу, а осталась здесь. Уже более восьми месяцев врач-инфекционист работает на два фронта: непосредственно в зоне боевых действий и в тылу. Навсегда, рассказывает женщина, в ее памяти запечатлелись кадры ужасов, как поступают с украинцами оккупанты.

Светлана Федорова. Фото: Новини.LIVE

"Я хорошо помню свою первую поездку, а также болезненные моменты из каждой следующей, потому что они имеют свои особенности. Там очень много гражданских людей, нуждающихся в медицинской помощи. Хорошо запечатлелись кадры ребенка, который родился в оккупации и первым его врачом была я. Полгода ни маму, ни ребенка никто не осматривал Я видела детей с осколочными ранениями, которые не могли добраться до ближайшей больницы из-за постоянных обстрелов. Но они верят в победу, ждут нас, поэтому мы, врачи, ни в коем случае не имеем права их оставить один на один", — делится своими мыслями Светлана Федорова.

Готовность 24/7

Работать врачом, говорит Светлана, значит быть готовой 24/7 в любой момент бросить на плечи тревожный рюкзак и ехать спасать людей. Но тяжелее всего, говорит женщина, видеть, как в зоне боевых действий не хватает каких-либо медицинских средств или препаратов, а здесь, в тылу, крутятся коррумпированные схемы недобродетельных коллег.

Деоккупированный Херсон. Фото: Новини.LIVE

"Мне кажется, что сейчас я более спокойно отношусь к этому, но не терпимо. Я считаю, что каждый на своем месте делает очень важное дело и он уже является героем. Мы должны честно и добросовестно делать свою работу, где бы мы ни находились. И думать не о собственном обогащении, а о благосостоянии людей", — подчеркивает Светлана.

Главная задача — выжить

В зоне боевых действий до сих пор остается немало гражданских людей, которые, несмотря на опасность, продолжают там жить. Во время рабочей командировки Светлана встречает на своем пути разные села: в одних можетостаться до 50 человек, а в других до тысячи. У каждого из жителей разное состояние здоровья.

Деоккупированные села в Херсонской области. Фото: Новини.LIVE

"Есть такие граждане, которые долго остаются в серой зоне и у них прослеживается постоянная хроническая контузия. Кроме ранений, очень много у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кстати, если раньше они наблюдались у людей старшего возраста, то сегодня и у тех, кому только исполнилось 30. Очень много фиксируем острых инфарктов, инсультов, а также заболеваний опорно-двигательного аппарата. Людям приходится по несколько дней находиться в подвалах, они не могут хорошо питаться. В лучшем случае они потребляют сухие пайки. В результате это приводит к расстройствам пищеварения", — отмечает врач.

Светлана часто бывает в тех местах, куда не всегда быстро доезжают волонтеры. Поэтому первые, кто помогает проживающим там людям, именно медики.

Светлана Федорова. Фото: Новини.LIVE

"Очень много граждан с заболеванием сахарный диабет. Вдобавок сегодня уже начался сезон простудных заболеваний, ОРВИ. Там люди даже не обращают на это внимания. Основное для них — выжить", — рассказывает врач.

Медицинские нужды фронтовой зоны

Сегодня во фронтовых зонах есть потребность в сердечно-сосудистых препаратах, противовоспалительных, противовирусных и диабетических. Во многих селах, говорит Светлана, нет опорных пунктов, где врачи могли бы оказывать медицинскую помощь. Лучшая ситуация там, где уже успели добраться к людям волонтеры и представители международных организаций.

Медицинские средства. Фото: Новини.LIVE

"Радостно наблюдать, что после освобождения сел буквально через 2-3 недели начинают в населенных пунктах появляться палатки или вагончики, где можно получить медицинскую помощь. В таких селах разрушено все, нет никакой инфраструктуры. Но власти пытаются направить туда хотя бы среднего медицинского работника. Наши мобильные бригады — это клиники на колесах, которые оперативно оказывают медицинскую помощь. Если говорим о Херсонской области, то там сегодня идет до сих пор борьба с последствиями подрыва Каховской ГЭС. Появилось очень много грызунов, являющихся переносчиками ряда болезней и развития эпидемиологических ситуаций", — проинформировала врач.

Подтопленный Херсон. Фото: Новини.LIVE

Военный учет женщин

Сегодня очень важно, чтобы в стране было достаточное количество медиков, готовых помогать и спасать жизнь. Впрочем, есть немало тех, кто получил медицинское образование и избегает регистрации и военного учета. Светлана Федорова отмечает, что это не новая норма. Такое требование всегда было, а сейчас его узаконили.

"Закон говорит, как и когда-то говорил, что женщины, которые пригодны к военной службе и имеют медицинское образование, должны стать на военный учет. Так было всегда, несмотря на то, была или не была военная кафедра. Я сама закончила военную кафедру, но есть и те, кто ее не заканчивал. Начинают появляться разговоры о том, что женщин никто не выпустит из страны, — это чепуха. Надо понимать, что военный учет не означает автоматическую мобилизацию. МОЗ Украины должен владеть информацией, какой резерв медиков у нас в стране есть. Считаю, что правильно эту норму узаконили. Если кто-то будет добровольно хотеть работать в зоне боевых действий, то это прекрасно. Но мы должны знать, на кого мы можем рассчитывать", — резюмировала врач-инфекционист.

Жители деоккупированного Херсона. Фото: Новини.LIVE

Также она добавила, что каждый медик, выбирая профессию, должен сознательно понимать, что его призвание — помогать людям как в мирные времена, так и в период войны.