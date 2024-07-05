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В Николаевской области раздался громкий взрыв — что известно

5 июля 2024 13:41
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Николаевской области прогремели взрывы сейчас, 5 июля
Взрывы на Николаевщине раздались сейчас, 5 июля. Иллюстративное фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Жители Николаевщины сейчас, 5 июля, слышали громкий взрыв. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, военные предупредили об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака на Николаевщину 5 июля
Угроза Николаевщине 5 июля. Фото: скриншот

Жители Вознесенского района Николаевской области услышали взрывы в 13:37. В Воздушных Силах сообщали о ракете через регион курсом на Кировоградщину.

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Ракета Николаевской области
Сообщение от ПС. Фото: скриншот
Атака на Вознесенск Николаевской области
Взрывы Николаевской области 5 июля. Фото: скриншот

Где раздается тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию центральных, южных и восточных областей Украины. Сигнал раздается также во временно оккупированном Крыму, Луганской и Донецкой области.

Тревога в Украине 5 июля
Карта воздушной тревоги. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня, 5 июля, враг завел свои боевые корабли в Черном море в пункты базирования. Однако в акватории Азовского и Средиземного подстерегает флот оккупантов, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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