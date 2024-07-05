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Ворожий флот на чергуванні — яка загроза обстрілів Одещини

5 липня 2024 09:19
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кораблі флоту РФ на чергуванні – де зберігається присутність ворога
Бойовий корабель у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок п'ятниці, 5 липня, ворог завів свої бойові кораблі у Чорному морі в пункти базування. Однак в акваторії Азовського та Середземного чатує флот окупантів, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • У Чорному морі немає ворожих кораблів.
  • в Азовському морі — 3 корабля окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування;
  • в Середземному морі 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 8 суден,  3 з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 4 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло лише 1 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами.  Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Також ми повідомляли, що російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

Додамо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

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