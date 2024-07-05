Кораблі флоту РФ на чергуванні – де зберігається присутність ворога

Бойовий корабель у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок п'ятниці, 5 липня, ворог завів свої бойові кораблі у Чорному морі в пункти базування. Однак в акваторії Азовського та Середземного чатує флот окупантів, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі немає ворожих кораблів.

в Азовському морі — 3 корабля окупантів. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли 8 суден, 3 з них прямували з Босфору. Рух до Чорного моря здійснили 4 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої доби пройшло лише 1 з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Ми писали, що Україна усунула можливість мінування Чорного моря росіянами. Наші військові змусили РФ вивести з Криму кораблі у Новоросійськ.

Також ми повідомляли, що російські окупанти серйозно готуються до оборони Криму. Вони збільшують кількість вогневих точок, підготовлюються до можливої висадки українського десанту.

Додамо, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.