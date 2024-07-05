Корабли флота РФ на дежурстве – где сохраняется присутствие врага

Боевой корабль в море. Иллюстративное фото: росСМИ

На утро пятницы, 5 июля, враг завел свои боевые корабли в Черном море в пункты базирования. Однако в акватории Азовского и Средиземного подстерегает флот оккупантов, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море нет вражеских кораблей.

в Азовском море — 3 корабля оккупантов. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 ракетоносителя с 24 "Калибрами" на борту.

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли 8 судов, 3 из них направлялись из Босфора. Движение к Черному морю совершили 4 судов, в направлении пролива Босфор в течение последних суток прошло только 1 из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Мы писали, что Украина устранила возможность минирования Черного моря россиянами. Наши военные заставили РФ вывести из Крыма корабли в Новороссийск.

Также мы сообщали, что российские оккупанты серьезно готовятся к обороне Крыма. Они увеличивают количество огневых точек, готовятся к возможной высадке украинского десанта.

Добавим, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.