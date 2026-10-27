В Одесской области задержали адвоката за вымогательство 3300 долларов у военнослужащего

Задержание адвоката. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области задержали адвоката, который за 3300 долларов обещал военнослужащему помочь перевестись в часть в Одессе или вблизи города и избежать уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Правоохранители утверждают, что мужчина вымогал деньги и получил всю сумму. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Как работала схема

По данным следствия, военнослужащий самовольно покинул место прохождения службы в прифронтовом районе. Чтобы избежать уголовной ответственности, он обратился к адвокату из Одесской области. Юрист предложил за 3300 долларов организовать перевод военного в часть в Одессе или вблизи города. Он уверял, что имеет связи среди должностных лиц воинских частей и может повлиять на принятие нужного решения.

В то же время адвокат предупредил клиента, что без оплаты тот понесёт уголовную ответственность за самовольное оставление воинской части.

Задержание адвоката

Следователи полиции Одесской области совместно с сотрудниками СБУ зафиксировали противоправную деятельность юриста. Его задержали после того, как он сообщил военнослужащему о якобы подготовленном письменном согласии воинской части на продление службы и получил всю оговоренную сумму несколькими платежами. В ходе следственных действий у задержанного изъяли деньги, мобильный телефон и автомобиль, которым он пользовался. На это имущество наложен арест.

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Что грозит подозреваемому

Адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на решение уполномоченного лица, сопряженном с вымогательством такой выгоды. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 565 760 гривен. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Схема заработка на мобилизации

В Одесской области задержали начальника отделения безопасности военной службы, который обещал мужчинам призывного возраста помочь сняться с розыска и повлиять на решение ТЦК. По данным следствия, за свои услуги он получил 6 тысяч долларов. После передачи денег чиновника задержали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти 3 млн грн. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе сотрудники ГБР разоблачили сотрудника Киевского РТЦК, которого подозревают в схеме наживы на военных в СЗЧ. По данным следствия, за 7,5 тысячи долларов он обещал перевод в другую часть, а впоследствии и помощь с оформлением «непригодности».

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе после задержания военнослужащих ТЦК начали служебное расследование. Руководителей областного и районного центров отстранили от работы. Проверку также проводит Военная служба правопорядка. В ВСУ подчеркивают, что нарушения закона не останутся без реакции.