Адвоката на Одещині затримали за вимагання 3300 дол. у військового

Затримання адвоката. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині затримали адвоката, який за 3300 доларів обіцяв військовослужбовцю допомогти перевестися до частини в Одесі або поблизу міста та уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ. Правоохоронці стверджують, що чоловік вимагав гроші й отримав усю суму. Йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Як працювала схема

За даними слідства, військовослужбовець самовільно залишив місце проходження служби у прифронтовому районі. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, він звернувся до адвоката з Одещини. Правник запропонував за 3300 доларів організувати переведення військового до частини в Одесі або поблизу міста. Він запевняв, що має зв’язки серед посадових осіб військових частин і може вплинути на потрібне рішення.

Водночас адвокат попередив клієнта, що без оплати той нестиме кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини.

Затримання адвоката

Слідчі поліції Одещини спільно зі співробітниками СБУ задокументували протиправну діяльність правника. Його затримали після того, як він повідомив військовослужбовцю про нібито підготовлену письмову згоду військової частини на продовження служби та отримав усю обумовлену суму кількома платежами. Під час слідчих дій у затриманого вилучили гроші, мобільний телефон та автомобіль, яким він користувався. На це майно наклали арешт.

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Що загрожує підозрюваному

Адвокату повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення уповноваженої особи, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 565 760 гривень. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Схема заробітку на мобілізації

На Одещині затримали начальника відділення безпеки військової служби, який обіцяв чоловікам призовного віку допомогти знятися з розшуку та вплинути на рішення ТЦК. За даними слідства, за свої послуги він отримав 6 тисяч доларів. Після передачі грошей посадовця затримали.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави майже 3 млн грн. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі працівники ДБР викрили співробітника Київського РТЦК, якого підозрюють у схемі заробітку на військових у СЗЧ. За даними слідства, за 7,5 тисячі доларів він обіцяв переведення до іншої частини, а згодом і допомогу з оформленням "непридатності".

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі після затримання військових ТЦК розпочали службове розслідування. Керівників обласного та районного центрів усунули від роботи. Перевірку також проводить Військова служба правопорядку. У ЗСУ наголошують, що порушення закону не залишаться без реакції.