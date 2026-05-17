На Одесчине браконьеры наловили рыбы на четверть миллиона

Браконьеры, которые ловили рыбу. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

На водоемах Одесской области во время нерестового запрета разоблачили двух браконьеров, которые незаконно выловили десятки килограммов рыбы. Общая сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству Украины, превысила 250 тысяч гривен.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.

Ловил рыбу на озере Ялпуг

По информации инспекторов, первый случай зафиксировали 15 мая на озере Ялпуг вблизи села Озерное Сафьяновской общины. Мужчина ловил рыбу с резиновой лодки с помощью электроудочки. Это одно из самых опасных и запрещенных орудий лова, которое фактически поражает током все живое в воде.

Нарушитель успел выловить 27 сазанов общим весом 52 килограмма. По подсчетам инспекторов, убытки составили более 100 тысяч гривен.

Браконьер с уловом. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Браконьерство на плавнях возле Вилково

Еще одного браконьера в тот же день разоблачили в Стенцивско-Жебрияновских плавнях возле села Приморское Вилковской общины. Мужчина ловил рыбу двумя лесковыми сетями, которые также запрещены для любительского рыболовства.

Рыба, которая запуталась в сети. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

У него обнаружили 81 карася, одного карпа, шесть окуней и одного линя. Общий вес незаконного улова составил 12,5 килограмма. В этом случае убытки рыбным запасам Украины оценили в более 152 тысячи гривен. По обоим фактам правоохранители составили административные протоколы, а выловленную рыбу и запрещенные орудия лова изъяли.

Рыба, которую выловил браконьер. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Запрет на вылов рыбы в Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE с 1 апреля 2026 года начал действовать весенне-летний нерестовый запрет. В Одесской области сроки ограничений различаются в зависимости от водоемов. На большинстве рек и прудов запрет продлится с 1 апреля до 30 июня. В то же время на отдельных водоемах будут действовать другие сроки. В частности, на Хаджибейском лимане, Кучурганском водохранилище, реке Днестр и плавневых озерах ловить рыбу запрещено с 15 апреля по 15 июня. На Днестровском лимане с прилегающими плавнями ограничения продлятся дольше - до 31 июля. Что касается Тилигульского, Григорьевского, Дофиновского, Шаболатского, Сухого и Тузловских лиманов, а также Дуная и придунайских озер, точные даты объявят отдельно.

Также Новини.LIVE писали, что с 10 февраля действует запрет на вылов раков, который продлится до 30 июня. Все потому, что в этот период начинается линька речных раков и вынашивание ими икры. В частности, запрет на вылов раков касается Днестровского лимана, реки Днестра, ее левого рукава - Турунчука, озер поймы реки Днестра и Кучурганского водохранилища. Отныне за вылавливание этих членистоногих можно получить штраф в размере 3 тысячи 332 гривны.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в Одесской области рыбоохранники спасли редкую краснокнижную рыбу — севрюгу, которая попала в сети браконьеров. Ее удалось достать живой, после чего сразу вернули в естественную среду. Отметим, что севрюга занесена в Красную книгу Украины. Это один из древнейших видов рыб, который обитает в бассейне Черного моря и Дуная. Сегодня ее популяция резко сократилась, поэтому даже одна спасенная особь имеет значение.