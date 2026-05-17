На Одещині браконьєри наловили риби на 250 тисяч гривень

Браконьєри, які ловили рибу. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На водоймах Одещини під час нерестової заборони викрили двох браконьєрів, які незаконно виловили десятки кілограмів риби. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству України, перевищила 250 тисяч гривень.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Одеський рибоохоронний патруль.

Ловив рибу на озері Ялпуг

За інформацією інспекторів, перший випадок зафіксували 15 травня на озері Ялпуг поблизу села Озерне Саф’янівської громади. Чоловік ловив рибу з гумового човна за допомогою електровудки. Це одне з найбільш небезпечних і заборонених знарядь лову, яке фактично вражає струмом усе живе у воді.

Порушник встиг виловити 27 сазанів загальною вагою 52 кілограми. За підрахунками інспекторів, збитки склали понад 100 тисяч гривень.

Браконьер з уловом. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Браконьєрство на плавнях біля Вилкове

Ще одного браконьєра того ж дня викрили у Стенцівсько-Жебріяновських плавнях біля села Приморське Вилківської громади. Чоловік ловив рибу двома лісковими сітками, які також заборонені для любительського рибальства.

Риба, яка заплуталась у сітці. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

У нього виявили 81 карася, одного коропа, шість окунів та одного лина. Загальна вага незаконного улову становила 12,5 кілограма. У цьому випадку збитки рибним запасам України оцінили у понад 152 тисячі гривень. За обома фактами правоохоронці склали адміністративні протоколи, а виловлену рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.

Риба, яку виловив браконьєр. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Заборона на вилов риби на Одещині

Як повідомляли Новини.LIVE з 1 квітня 2026 року почала діяти весняно-літня нерестова заборона. На Одещині строки обмежень різняться залежно від водойм. На більшості річок і ставків заборона триватиме з 1 квітня до 30 червня. Водночас на окремих водоймах діятимуть інші терміни. Зокрема, на Хаджибейському лимані, Кучурганському водосховищі, річці Дністер та плавневих озерах ловити рибу заборонено з 15 квітня до 15 червня. На Дністровському лимані з прилеглими плавнями обмеження триватимуть довше — до 31 липня. Щодо Тилігульського, Григорівського, Дофінівського, Шаболатського, Сухого та Тузлівських лиманів, а також Дунаю і придунайських озер, точні дати оголосять окремо.

Також Новини.LIVE писали, що з 10 лютого діє заборона на вилов раків, яка триватиме до 30 червня. Усе через те, що у цей період розпочинається линька річкових раків та виношування ними ікри. Зокрема, заборона на виловлювання раків стосується Дністровського лиману, річки Дністра, її лівого рукава — Турунчука, озер пойми річки Дністра та Кучурганського водосховища. Відтепер за виловлювання цих членистоногих можна отримати штраф у розмірі 3 тисячі 332 гривні.

Окрім цього, Новини.LIVE інформували, що на Одещині рибоохоронці врятували рідкісну червонокнижну рибу — севрюгу, яка потрапила у сітки браконьєрів. Її вдалося дістати живою, після чого одразу повернули у природне середовище. Зазначимо, що севрюга занесена до Червоної книги України. Це один із найдавніших видів риб, який мешкає у басейні Чорного моря та Дунаю. Сьогодні її популяція різко скоротилася, тому навіть одна врятована особина має значення.

