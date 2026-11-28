Судья во время заседания. Фото иллюстративное: facebook/odkievskiysud

Верховный суд подтвердил законность приговора 75-летнему жителю Одесской области, которого осудили за сексуальное насилие над семилетней девочкой. Защита мужчины пыталась добиться закрытия уголовного дела и исключения его данных из реестра лиц, осужденных за половые преступления против малолетних.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

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Преступление против ребенка

По данным следствия, преступление произошло в январе 2023 года в Болграде. Семилетняя девочка пришла в гости к внукам мужчины, с которыми дружила. Пока другие дети находились в доме, он позвал её в гараж, где совершил сексуальное насилие. Девочка рассказала о случившемся родным, а те обратились в полицию. Мужчина свою вину не признал, однако следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.

Приговор суда по делу о насилии над ребенком

В сентябре 2025 года Болградский районный суд признал мужчину виновным в сексуальном насилии над малолетним ребенком по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили шесть лет лишения свободы и запретили в течение года после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Мужчину взяли под стражу непосредственно в зале суда. Прокуратура обжаловала приговор в части дополнительного наказания. Апелляционный суд удовлетворил жалобу и запретил осуждённому в течение двух лет занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей, или заниматься деятельностью, предполагающей работу с ними.

Решение Верховного Суда

Защита осуждённого обратилась в Верховный суд. Адвокаты настаивали на прекращении уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления и требовали исключить сведения о мужчине из реестра лиц, осуждённых за половые преступления против малолетних. Верховный суд отклонил требования защиты и подтвердил законность приговора. Таким образом, мужчина должен отбыть шесть лет лишения свободы с последующим двухлетним запретом на работу с детьми. Сведения о нем останутся в соответствующем реестре. Приговор вступил в законную силу.

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В июле в Одесской области разоблачили мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя мальчиками в возрасте 10 и 11 лет. Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого. За инкриминируемые преступления ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в феврале в Одессе в суд было передано дело мужчины, которого обвиняют в многолетнем сексуальном насилии над племянницей. Первые преступления, по данным следствия, мужчина совершил, когда девочке было всего семь лет. Обвиняемого взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.