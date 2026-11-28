Суддя під час засідання. Фото ілюстративне: facebook/odkievskiysud

Верховний суд підтвердив законність вироку 75-річному жителю Одещини, якого засудили за сексуальне насильство над семирічною дівчинкою. Захист чоловіка намагався домогтися закриття кримінального провадження та виключення його даних із реєстру осіб, засуджених за статеві злочини проти малолітніх.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

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Злочин проти дитини

За даними слідства, злочин стався у січні 2023 року в Болграді. Семирічна дівчинка прийшла в гості до онуків чоловіка, з якими товаришувала. Поки інші діти перебували в будинку, він покликав її до гаража, де вчинив сексуальне насильство. Дівчинка розповіла про те, що сталося, рідним, а ті звернулися до поліції. Чоловік своєї вини не визнав, однак слідчі зібрали достатньо доказів та передали справу до суду.

Вирок суду щодо насильства над дитиною

У вересні 2025 року Болградський районний суд визнав чоловіка винним у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України. Йому призначили шість років позбавлення волі та заборонили протягом року після відбуття покарання займатися діяльністю, пов'язаною з вихованням дітей. Чоловіка взяли під варту безпосередньо в залі суду. Прокуратура оскаржила вирок у частині додаткового покарання. Апеляційний суд задовольнив скаргу та заборонив засудженому протягом двох років обіймати посади, пов'язані з навчанням і вихованням дітей, або займатися діяльністю, що передбачає роботу з ними.

Рішення Верховного Суду

Захист засудженого звернувся до Верховного Суду. Адвокати наполягали на закритті кримінального провадження через відсутність складу злочину та вимагали виключити відомості про чоловіка з реєстру осіб, засуджених за статеві злочини проти малолітніх. Верховний суд відхилив вимоги захисту та підтвердив законність вироку. Таким чином, чоловік має відбути шість років ув'язнення з подальшою дворічною забороною працювати з дітьми. Відомості про нього залишаться у відповідному реєстрі. Вирок набрав законної сили.

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У липні на Одещині викрили чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над двома хлопчиками віком 10 та 11 років. Правоохоронці затримали 29-річного підозрюваного. За інкриміновані злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім цього, у лютому в Одесі до суду передали справу чоловіка, якого звинувачують у багаторічному сексуальному насильстві над племінницею. Перші злочини, за даними слідства, чоловік скоїв, коли дівчинці було лише сім років. Обвинуваченого взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.