На Одесчине памятник Пушкину спрятали вместо демонтажа
В Татарбунарах Одесской области памятник русскому поэту Александру Пушкину не демонтировали, а спрятали после скандала, связанного с его восстановлением. Ранее поврежденный монумент отремонтировали, хотя он утратил статус памятника культурного наследия. Теперь активисты вновь обратили внимание на судьбу бюста и действия местных властей.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Деколонизация.Украина".
Скандал с памятником
По словам активистов, решение спрятать памятник Пушкину было принято после общественного резонанса вокруг реставрации монумента.
"После скандала с реконструкцией памятника Пушкину они решили не проводить демонтаж, а спрятать его", — отметили в организации.
Активисты также поставили под сомнение целесообразность сохранения этого объекта. Они подчеркивают, что после потери охранного статуса памятник можно демонтировать.
Почему памятник не снесли
19 февраля 2026 года Министерство культуры Украины исключило памятник Александру Пушкину и историческое место, где он останавливался, в Татарбунарах из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. В марте городской совет сообщил, что ожидает официального заключения Украинского института национальной памяти. При этом памятник не демонтировали.
В конце сентября 2026 года активисты заявили, что поврежденное погрудье не снесли, а отремонтировали. После этого городской совет опроверг свою причастность к работам.
Кто восстановил бюст
В горсовете пояснили, что ремонт провел местный житель, проживающий неподалеку от памятника. Мужчина делал ремонт в собственном доме, и у него остался цемент. Увидев, что с погрудья отваливается штукатурка, он решил самостоятельно заделать трещины и восстановить поврежденные части. По его словам, он сделал это, чтобы памятник не обрушился.
В городском совете также подчеркнули, что бюджетные средства на эти работы не тратились. Действия местного жителя там объяснили его личной инициативой, опровергнув идеологический, политический или пророссийский подтекст.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, касавшиеся замены памятника русскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссёру Антону Птушкину. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.
Также Новини.LIVE писали, что тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников, связанных с русским поэтом.