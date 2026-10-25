Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине памятник Пушкину спрятали вместо демонтажа

На Одесчине памятник Пушкину спрятали вместо демонтажа

Ua ru
25 октября 2026 13:15
Татарбунары: что случилось с памятником Пушкину в Одесской области Новини.LIVE
Памятник Пушкину. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Татарбунарах Одесской области памятник русскому поэту Александру Пушкину не демонтировали, а спрятали после скандала, связанного с его восстановлением. Ранее поврежденный монумент отремонтировали, хотя он утратил статус памятника культурного наследия. Теперь активисты вновь обратили внимание на судьбу бюста и действия местных властей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Деколонизация.Украина".

Реклама

Скандал с памятником

По словам активистов, решение спрятать памятник Пушкину было принято после общественного резонанса вокруг реставрации монумента.

"После скандала с реконструкцией памятника Пушкину они решили не проводить демонтаж, а спрятать его", — отметили в организации.

У Татарбунарах сховали пам'ятник Пушкіну
Памятник Пушкину под металлической конструкцией. Фото: Деколонизация.Украина

Активисты также поставили под сомнение целесообразность сохранения этого объекта. Они подчеркивают, что после потери охранного статуса памятник можно демонтировать.

Читайте также:

Почему памятник не снесли

19 февраля 2026 года Министерство культуры Украины исключило памятник Александру Пушкину и историческое место, где он останавливался, в Татарбунарах из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. В марте городской совет сообщил, что ожидает официального заключения Украинского института национальной памяти. При этом памятник не демонтировали.

В конце сентября 2026 года активисты заявили, что поврежденное погрудье не снесли, а отремонтировали. После этого городской совет опроверг свою причастность к работам.

Кто восстановил бюст

В горсовете пояснили, что ремонт провел местный житель, проживающий неподалеку от памятника. Мужчина делал ремонт в собственном доме, и у него остался цемент. Увидев, что с погрудья отваливается штукатурка, он решил самостоятельно заделать трещины и восстановить поврежденные части. По его словам, он сделал это, чтобы памятник не обрушился.

В городском совете также подчеркнули, что бюджетные средства на эти работы не тратились. Действия местного жителя там объяснили его личной инициативой, опровергнув идеологический, политический или пророссийский подтекст.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, касавшиеся замены памятника русскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссёру Антону Птушкину. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.

Также Новини.LIVE писали, что тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников, связанных с русским поэтом.

Одесса Одесская область декоммунизация памятник Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации