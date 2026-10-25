Памятник Пушкину. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Татарбунарах Одесской области памятник русскому поэту Александру Пушкину не демонтировали, а спрятали после скандала, связанного с его восстановлением. Ранее поврежденный монумент отремонтировали, хотя он утратил статус памятника культурного наследия. Теперь активисты вновь обратили внимание на судьбу бюста и действия местных властей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на общественную организацию "Деколонизация.Украина".

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Скандал с памятником

По словам активистов, решение спрятать памятник Пушкину было принято после общественного резонанса вокруг реставрации монумента.

"После скандала с реконструкцией памятника Пушкину они решили не проводить демонтаж, а спрятать его", — отметили в организации.

Памятник Пушкину под металлической конструкцией. Фото: Деколонизация.Украина

Активисты также поставили под сомнение целесообразность сохранения этого объекта. Они подчеркивают, что после потери охранного статуса памятник можно демонтировать.

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Почему памятник не снесли

19 февраля 2026 года Министерство культуры Украины исключило памятник Александру Пушкину и историческое место, где он останавливался, в Татарбунарах из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. В марте городской совет сообщил, что ожидает официального заключения Украинского института национальной памяти. При этом памятник не демонтировали.

В конце сентября 2026 года активисты заявили, что поврежденное погрудье не снесли, а отремонтировали. После этого городской совет опроверг свою причастность к работам.

Кто восстановил бюст

В горсовете пояснили, что ремонт провел местный житель, проживающий неподалеку от памятника. Мужчина делал ремонт в собственном доме, и у него остался цемент. Увидев, что с погрудья отваливается штукатурка, он решил самостоятельно заделать трещины и восстановить поврежденные части. По его словам, он сделал это, чтобы памятник не обрушился.

В городском совете также подчеркнули, что бюджетные средства на эти работы не тратились. Действия местного жителя там объяснили его личной инициативой, опровергнув идеологический, политический или пророссийский подтекст.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе не набрали необходимой поддержки две петиции, касавшиеся замены памятника русскому поэту Александру Пушкину. Одна из них предлагала установить на Приморском бульваре бюст президента США Дональда Трампа, другая — памятник украинскому режиссёру Антону Птушкину. Обе инициативы не набрали необходимого количества голосов.

Также Новини.LIVE писали, что тень Александра Пушкина в историческом центре Одессы закрасили коммунальщики. Однако активисты продолжают требовать избавления от всех памятников, связанных с русским поэтом.