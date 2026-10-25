На Одещині пам’ятник Пушкіну сховали замість демонтажу
У Татарбунарах Одеської області пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну не демонтували, а сховали після скандалу з його відновленням. Раніше пошкоджений монумент відремонтували, хоча він втратив статус пам’ятки культурної спадщини. Тепер активісти знову звернули увагу на долю погруддя та дії місцевої влади.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Деколонізація.Україна".
Скандал з пам'ятником
За словами активістів, рішення сховати пам'ятник Пушкіну, ухвалили після суспільного розголосу навколо відновлення монумента.
"Після скандалу з реконструкцією пам'ятника Пушкіну вони вирішили не проводити демонтаж, а його заховати", — зазначили в організації.
Активісти також поставили під сумнів доцільність збереження цього об’єкта. Вони наголошують, що після втрати охоронного статусу пам’ятник можна демонтувати.
Чому монумент не знесли
19 лютого 2026 року Міністерство культури України виключило пам’ятник Олександру Пушкіну та історичне місце, де він зупинявся, у Татарбунарах із Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У березні міська рада повідомляла, що очікує на офіційний висновок Українського інституту національної пам’яті. Водночас монумент не демонтували.
Наприкінці вересня 2026 року активісти заявили, що пошкоджене погруддя не знесли, а відремонтували. Після цього міська рада заперечила свою причетність до робіт.
Хто відновив погруддя
У міськраді пояснили, що ремонт провів місцевий житель, який мешкає неподалік від пам’ятника. Чоловік робив ремонт у власному будинку, і в нього залишився цемент. Побачивши, що з погруддя відвалюється тинькування, він вирішив самостійно закрити тріщини та відновити пошкоджені частини. За його словами, він зробив це, аби монумент не завалився.
У міській раді також наголосили, що бюджетні кошти на ці роботи не витрачали. Дії місцевого жителя там пояснили його особистою ініціативою, заперечивши ідеологічний, політичний чи проросійський підтекст.
Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі не набрали необхідної підтримки дві петиції, які стосувалися заміни пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Одна з них пропонувала встановити на Приморському бульварі бюст президента США Дональда Трампа, інша — пам’ятник українському режисеру Антону Птушкіну. Обидві ініціативи не зібрали потрібної кількості голосів.
Також Новини.LIVE писали, що тінь Олександра Пушкіна в історичному центрі Одеси зафарбували комунальники. Однак активісти продовжують вимагати позбавлення від усіх пам'яток стосовно російського поета.