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Головна Одеса На Одещині пам’ятник Пушкіну сховали замість демонтажу

На Одещині пам’ятник Пушкіну сховали замість демонтажу

Ua ru
25 жовтня 2026 13:15
Татарбунари: що сталося з пам’ятником Пушкіну на Одещині Новини.LIVЕ
Пам'ятник Пушкіну. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У Татарбунарах Одеської області пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну не демонтували, а сховали після скандалу з його відновленням. Раніше пошкоджений монумент відремонтували, хоча він втратив статус пам’ятки культурної спадщини. Тепер активісти знову звернули увагу на долю погруддя та дії місцевої влади.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ГО "Деколонізація.Україна".

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Скандал з пам'ятником

За словами активістів, рішення сховати пам'ятник Пушкіну, ухвалили після суспільного розголосу навколо відновлення монумента.

"Після скандалу з реконструкцією пам'ятника Пушкіну вони вирішили не проводити демонтаж, а його заховати", — зазначили в організації.

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У Татарбунарах сховали пам'ятник Пушкіну
Пам'ятник Пушкіну під металевою конструкією. Фото: деколонізація.Україна

Активісти також поставили під сумнів доцільність збереження цього об’єкта. Вони наголошують, що після втрати охоронного статусу пам’ятник можна демонтувати.

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Чому монумент не знесли

19 лютого 2026 року Міністерство культури України виключило пам’ятник Олександру Пушкіну та історичне місце, де він зупинявся, у Татарбунарах із Державного реєстру нерухомих пам’яток України. У березні міська рада повідомляла, що очікує на офіційний висновок Українського інституту національної пам’яті. Водночас монумент не демонтували.

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Наприкінці вересня 2026 року активісти заявили, що пошкоджене погруддя не знесли, а відремонтували. Після цього міська рада заперечила свою причетність до робіт.

Хто відновив погруддя

У міськраді пояснили, що ремонт провів місцевий житель, який мешкає неподалік від пам’ятника. Чоловік робив ремонт у власному будинку, і в нього залишився цемент. Побачивши, що з погруддя відвалюється тинькування, він вирішив самостійно закрити тріщини та відновити пошкоджені частини. За його словами, він зробив це, аби монумент не завалився.

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У міській раді також наголосили, що бюджетні кошти на ці роботи не витрачали. Дії місцевого жителя там пояснили його особистою ініціативою, заперечивши ідеологічний, політичний чи проросійський підтекст.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі не набрали необхідної підтримки дві петиції, які стосувалися заміни пам’ятника російському поету Олександру Пушкіну. Одна з них пропонувала встановити на Приморському бульварі бюст президента США Дональда Трампа, інша — пам’ятник українському режисеру Антону Птушкіну. Обидві ініціативи не зібрали потрібної кількості голосів.

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Також Новини.LIVE писали, що тінь Олександра Пушкіна в історичному центрі Одеси зафарбували комунальники. Однак активісти продовжують вимагати позбавлення від усіх пам'яток стосовно російського поета.

Одеса Одеська область декомунізація пам'ятник Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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