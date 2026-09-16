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Главная Одесса На Одесчине планировали терракт в админздании: детали плана

На Одесчине планировали терракт в админздании: детали плана

Ua ru
16 сентября 2026 11:03
Теракт в Измаиле: СБУ задержала агента РФ со взрывчаткой
Мужчина, готовивший теракт. Фото: Служба безопасности Украины

В Измаиле, в Одесской области, российский агент планировал взорвать административное здание государственного учреждения, чтобы причинить жертвы среди гражданского населения. Мужчину задержали в Белгород-Днестровском районе, когда он заканчивал изготовление взрывного устройства в своей квартире. Взрывчатку он должен был активировать дистанционно.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Подготовка к теракту

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку российских спецслужб организовать теракт в Одесской области. По данным следствия, агент РФ планировал заложить самодельное взрывное устройство возле административного здания одного из государственных учреждений в Измаиле.

Взрывчатка имела мощность 10 кг в тротиловом эквиваленте. Ее также планировали усилить металлическими шурупами и болтами. Взорвать устройство российские спецслужбы хотели дистанционно в час пик, чтобы причинить как можно больше жертв среди гражданского населения.

Как завербовали агента

Согласно материалам дела, к подготовке теракта привлекли местного жителя, который искал подработку в Telegram-чатах. В июле этого года с ним связались российские спецслужбисты и предложили деньги за выполнение задания.

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После вербовки мужчина получил от куратора из РФ инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства. Он приобрел необходимые компоненты и приступил к его сборке. Для дистанционного подрыва агент использовал мобильный телефон с удаленным доступом для российских кураторов.

Что грозит

Сотрудники СБУ раскрыли подготовку теракта до того, как взрывчатку успели установить возле запланированного объекта. Мужчину задержали в его собственной квартире, когда он заканчивал сборку устройства. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — подготовка к террористическому акту. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предыдущее задержание

Ранее в Одесской области СБУ задержала офицера спецподразделения Нацгвардии, которого подозревают в работе на российскую военную разведку. По данным следствия, он передавал российской стороне служебную информацию о работе своего подразделения, а также предоставил данные для доступа к закрытой информационной системе НГУ.

Также правоохранители установили, что мужчина по заказу российских спецслужб поджог военный автомобиль в Одессе и зафиксировал это на телефон. В дальнейшем он должен был изготовить самодельное взрывное устройство и передать его для совершения теракта на юге Украины. В ходе обысков у него изъяли технику с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Как сообщали Новини.LIVE, полиция и Служба безопасности Украины менее чем за сутки установили и задержали троих подозреваемых в причастности к двум террористическим актам, произошедшим в Одессе несколько дней назад. В результате взрывов автомобилей один человек погиб, ещё двое получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы взорвался легковой автомобиль. Машина стояла рядом с жилым домом. К сожалению, 21-летний водитель, находившийся за рулем, погиб. Предварительно установлено, что им был военнослужащий. СБУ сразу дала происшествию правовую оценку. Следствие рассматривает взрыв как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию. Расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

СБУ теракт Одесса Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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