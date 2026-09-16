Теракт в Ізмаїлі: СБУ затримала агента РФ із вибухівкою

Чоловік, який готував теракт. Фото: Служба безпеки України

В Ізмаїлі, на Одещину, російський агент планував підірвати адмінбудівлю держустанови, щоб спричинити жертви серед цивільних. Чоловіка затримали у Білгород-Дністровському районі, коли він завершував виготовлення вибухового пристрою у своїй квартирі. Вибухівку він мав дистанційно активувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Підготовка до теракту

Контррозвідка Служби безпеки України зірвала спробу російських спецслужб організувати теракт в Одеській області. За даними слідства, агент РФ планував закласти саморобний вибуховий пристрій біля адмінбудівлі однієї з державних установ в Ізмаїлі.

Вибухівка мала потужність 10 кг у тротиловому еквіваленті. Її також планували посилити металевими шурупами та болтами. Підірвати пристрій російські спецслужби хотіли дистанційно у годину пік, щоб спричинити якомога більше жертв серед цивільних.

Як завербували агента

За матеріалами справи, до підготовки теракту залучили місцевого чоловіка, який шукав заробіток у Telegram-чатах. У липні цього року на нього вийшли російські спецслужбісти та запропонували гроші за виконання завдання.

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Після вербування чоловік отримав від куратора з РФ інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою. Він придбав необхідні компоненти та почав його споряджати. Для дистанційного підриву агент використав мобільний телефон із віддаленим доступом для російських кураторів.

Що загрожує

Співробітники СБУ викрили підготовку теракту до того, як вибухівку встигли встановити біля запланованого об’єкта. Чоловіка затримали у власній квартирі, коли він завершував спорядження пристрою. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до терористичного акту. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Попереднє затримання

Раніше на Одещині СБУ затримала офіцера спецпідрозділу Нацгвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. За даними слідства, він передавав російській стороні службову інформацію про роботу свого підрозділу, а також надав дані для доступу до закритої інформаційної системи НГУ.

Також правоохоронці встановили, що чоловік на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль в Одесі та зафіксував це на телефон. Надалі він мав виготовити саморобний вибуховий пристрій і передати його для здійснення теракту на півдні України. Під час обшуків у нього вилучили техніку з доказами співпраці з російською розвідкою.

Як повідомляли Новини.LIVE, поліція та Служба безпеки України менш ніж за добу встановили та затримали трьох підозрюваних у причетності до двох терористичних актів, що сталися в Одесі кілька днів тому. Унаслідок вибухів автомобілів одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси вибухнув легковий автомобіль. Машина стояла поблизу житлового будинку. На жаль, 21-річний водій, який був за кермом, загинув. Попередньо ним виявився військовий. СБУ одразу надала події правову оцінку. Слідство розглядає вибух як умисний злочин, спрямований на залякування та дестабілізацію. Розслідування ведуть за статтею 258 Кримінального кодексу України.