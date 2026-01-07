Видео
Україна
Главная Одесса На Одесчине прогремел мощный взрыв — детали

На Одесчине прогремел мощный взрыв — детали

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 16:30
В Одесской области был слышен взрыв, сегодня, 7 января
Срочная новость

В Одесской области, сейчас, 7 января, раздаются взрывы. Враг атаковал баллистической ракетой. Пока информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы атака балистическая атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
