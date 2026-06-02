на Одесчине разоблачили элитных браконьеров: вместо рыбы штрафы

Задержание браконьеров. Фото: Государственная пограничная служба

В Одесской области помешали дерзкому уничтожению редкой фауны, которая находится под охраной государства. Во время рейдов правоохранители остановили водителя и двух рыбаков, которые перевозили и вылавливали краснокнижную рыбу. Теперь любителей дорогого деликатеса ждет суровое наказание - от немалых штрафов до уголовной ответственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Южное региональное управление Государственной пограничной службы.

Рыба в машине

Во время проверки автомобиля пограничники нашли в багажнике четыре севрюги. Общий вес рыбы составил 15 килограммов. За рулем авто была 52-летняя женщина. Она объяснила, что купила эту рыбу у неизвестных людей на улице. Поскольку документов на севрюгу у водителя не было, на нее составили административный протокол за нарушение порядка приобретения краснокнижной рыбы.

Браконьеры на Дунае

Второй случай произошел на реке Дунай, в Старостамбульском устье. Там правоохранители заметили деревянную лодку, в которой находились двое мужчин 43 и 39 лет. Они рыбачили с помощью запрещенных лесковых сетей и успели выловить одного дунайского лосося весом около 4 килограммов. У мужчин забрали рыбу, сети и лодку.

Что грозит

Для 52-летней водительницы все закончилось административным протоколом. Поскольку она везла севрюгу без документов, ее обвиняют в нарушении порядка приобретения и сбыта редкой рыбы. За это женщине грозит денежный штраф, а саму рыбу у нее уже изъяли.

У двух рыбаков с Дуная ситуация значительно серьезнее, потому что правоохранители передали дело в Национальную полицию. Кроме административных протоколов за нарушение пограничного режима, мужчинам грозит полноценная уголовная ответственность за незаконное рыболовство. За незаконное рыболовство задержанным мужчинам грозит штраф от 17 000 до 51 000 гривен. Также суд может назначить наказание в виде пробационного надзора или ограничения свободы на срок до трех лет. Кроме этого, браконьерам придется отдельно компенсировать ущерб государству за каждую выловленную рыбу. Поскольку дунайский лосось занесен в Красную книгу, сумма штрафа за одну особь составляет 14 000 гривен.

Уничтожение популяции

Севрюга и дунайский лосось оказались на грани исчезновения преимущественно из-за деятельности человека. Главная причина уменьшения их количества — это строительство плотин и гидроэлектростанций, которые перекрыли рыбе путь к ее привычным местам нереста. Из-за этого они потеряли возможность нормально размножаться в природе.

Другим разрушительным фактором является браконьерство. Севрюгу массово вылавливали из-за дорогой черной икры и ценного мяса, а дунайского лосося — из-за его уникальности и больших размеров. Поскольку эти виды растут и созревают очень медленно, их популяция просто не успевает восстанавливаться в естественных условиях. Сейчас оба вида находятся под усиленной защитой Красной книги Украины.

