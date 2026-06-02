На Одещині викрили елітних бракон'єрів: замість риби штрафи

Затримання бракон'єрів. Фото: Державна прикордонна служба

На Одещині завадили зухвалому знищенню рідкісної фауни, яка перебуває під охороною держави. Під час рейдів правоохоронці зупинили водійку та двох рибалок, які перевозили та виловлювали червонокнижну рибу. Тепер на любителів дорогого делікатесу чекає суворе покарання — від чималих штрафів до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Південне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Риба в машині

Під час перевірки автомобіля прикордонники знайшли в багажнику чотири севрюги. Загальна вага риби склала 15 кілограмів. За кермом авто була 52-річна жінка. Вона пояснила, що купила цю рибу в невідомих людей на вулиці. Оскільки документів на севрюгу у водійки не було, на неї склали адміністративний протокол за порушення порядку придбання червонокнижної риби.

Браконьєри на Дунаї

Другий випадок стався на річці Дунай, у Старостамбульському гирлі. Там правоохоронці помітили дерев'яний човен, у якому перебували двоє чоловіків 43 та 39 років. Вони рибалили за допомогою заборонених ліскових сіток і встигли виловити одного дунайського лосося вагою близько 4 кілограмів. У чоловіків забрали рибу, сітки та човен.

Що загрожує

Для 52-річної водійки все закінчилося адміністративним протоколом. Оскільки вона везла севрюгу без документів, її звинувачують у порушенні порядку придбання та збуту рідкісної риби. За це жінці загрожує грошовий штраф, а саму рибу в неї вже вилучили.

У двох рибалок з Дунаю ситуація значно серйозніша, бо правоохоронці передали справу до Національної поліції. Окрім адміністративних протоколів за порушення прикордонного режиму, чоловікам загрожує повноцінна кримінальна відповідальність за незаконне рибальство. За незаконне рибальство затриманим чоловікам загрожує штраф від 17 000 до 51 000 гривень. Також суд може призначити покарання у вигляді пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до трьох років. Окрім цього, браконьєрам доведеться окремо компенсувати збитки державі за кожну виловлену рибину. Оскільки дунайський лосось занесений до Червоної книги, сума штрафу за одну особину складає 14 000 гривень.

Знищення популяції

Севрюга та дунайський лосось опинилися на межі зникнення переважно через діяльність людини. Головна причина зменшення їхньої кількості — це будівництво гребель та гідроелектростанцій, які перекрили рибі шлях до її звичних місць нересту. Через це вони втратили можливість нормально розмножуватися в природі.

Іншим руйнівним фактором є браконьєрство. Севрюгу масово виловлювали через дорогу чорну ікру та цінне м'ясо, а дунайського лосося — через його унікальність та великі розміри. Оскільки ці види ростуть і дозрівають дуже повільно, їхня популяція просто не встигає відновлюватися в природних умовах. Наразі обидва види перебувають під підсиленим захистом Червоної книги України.

