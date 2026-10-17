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Главная Одесса На Одесчине в Черное море выпустили редких мраморных крабов

На Одесчине в Черное море выпустили редких мраморных крабов

Ua ru
17 октября 2026 13:20
В Одесской области в сетях обнаружили 46 крабов: четыре из них занесены в Красную книгу Фото: Одесский рыбоохранный патруль
Мурмуровый краб, которого выпустили обратно в Черное море. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

В Одесской области рыбоохранные инспекторы спасли крабов, попавших в рыболовный садок на побережье Черного моря. Среди них обнаружили редких мраморных крабов, занесенных в Красную книгу Украины. Всех животных вернули в воду. За незаконный вылов таких крабов предусмотрена не только административная ответственность, но и значительная компенсация убытков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский рыбоохранный патруль.

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Крабов вернули в море

По информации рыбоохранного патруля, 15 октября 2026 года инспекторы проводили рейд на побережье Черного моря. В ходе проверки они обнаружили рыболовный садок, в котором находились 42 травяных и четыре мраморных краба, занесенных в Красную книгу Украины со статусом «исчезающий вид». Их незаконный отлов является нарушением природоохранного законодательства.

Краби у відрі
Краснокнижные крабы, спасенные из браконьерских сетей. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Все 46 крабов были живы, поэтому инспекторы выпустили их обратно в водоем. По факту обнаружения имущества без установленного владельца составили соответствующий акт.

Штрафы за вылов крабов

Согласно статье 90 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение требований охраны краснокнижных видов составляет от 510 до 850 гривен. Помимо штрафа предусмотрено возмещение убытков. За одного незаконно выловленного мраморного краба компенсация составляет 55 715 гривен. За четыре особи расчетная сумма ущерба может достигать 222 860 гривен.

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Сеть, в которой нашли крабов в Одесской области. Фото: Одесский рыбоохранный патруль

Одесский рыбоохранный патруль призывает сообщать о незаконном вылове и продаже водных биоресурсов, в частности краснокнижных видов. Телефон горячей линии: (098) 798-47-93.

Браконьерство в Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" разоблачили мужчину, который незаконно ловил рыбу на озере Шаганы. У него обнаружили четыре сети и 155 рыб, среди которых были камбала-глосса и кефаль. Разрешения на вылов у мужчины не было. Ущерб оценили в 6,8 миллиона гривен, а на нарушителя составили административные протоколы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на озере Бурнас вблизи села Базарянка разоблачили браконьера. Мужчина с помощью 50-метровой сети незаконно выловил 168 кефалей-сингилей. Ущерб рыбным запасам предварительно оценили в более чем три миллиона гривен. По факту незаконного вылова возбудили уголовное дело.

Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу на озере Джаншейском вблизи села Лиман. С помощью 13 сетей он выловил 212 сазанов, пять судаков и 15 окуней. Ущерб государству предварительно оценили в более чем четыре миллиона гривен. На мужчину составили административный протокол, а рыбу и орудия лова изъяли.

Черное море Одесская область браконьеры Новости Одессы рыба
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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