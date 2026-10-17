Мурмуровий краб, якого повернули у Чорне море. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

На Одещині рибоохоронні інспектори врятували крабів, які потрапили до рибальського садка на узбережжі Чорного моря. Серед них виявили рідкісних мармурових крабів, занесених до Червоної книги України. Усіх тварин повернули у воду. За незаконний вилов таких крабів передбачена не лише адміністративна відповідальність, а й значна компенсація збитків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеський рибоохоронний патруль.

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Крабів повернули в море

За інформацією рибоохоронного патруля, 15 жовтня 2026 року інспектори проводили рейд на узбережжі Чорного моря. Під час перевірки вони знайшли рибальський садок, у якому перебували 42 трав'яні та чотири мармурові краби, які занесені до Червоної книги України зі статусом "зникаючий вид". Його незаконне добування є порушенням природоохоронного законодавства.

Червонокнижну краби, яких врятували з бракорьєрських сіток. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Усі 46 крабів були живими, тому інспектори випустили їх назад у водойму. За фактом виявлення майна без встановленого власника склали відповідний акт.

Штрафи за вилов крабів

За статтею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф за порушення вимог охорони червонокнижних видів становить від 510 до 850 гривень. Крім штрафу, передбачене відшкодування збитків. За одного незаконно виловленого мармурового краба компенсація становить 55 715 гривень. За чотирьох особин розрахункова сума збитків може сягати 222 860 гривень.

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Сітка, в якій знайшли крабів на Одещині. Фото: Одеський рибоохоронний патруль

Одеський рибоохоронний патруль закликає повідомляти про незаконний вилов і продаж водних біоресурсів, зокрема червонокнижних видів. Телефон гарячої лінії: (098) 798-47-93.

Браконьєрство на Одещині

Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині в національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили чоловіка, який незаконно ловив рибу на озері Шагани. У нього виявили чотири сітки та 155 рибин, серед яких були камбала-глоса й кефаль. Дозволу на вилов чоловік не мав. Збитки оцінили у 6,8 мільйона гривень, а на порушника склали адміністративні протоколи.

Також Новини.LIVE розповідали, що в національному природному парку "Тузлівські лимани" на озері Бурнас поблизу села Базар'янка викрили браконьєра. Чоловік за допомогою 50-метрової сітки незаконно виловив 168 кефалей-сингілів. Збитки рибним запасам попередньо оцінили у понад три мільйони гривень. За фактом незаконного вилову відкрили кримінальне провадження.

Новини.LIVE повідомляли, що в національному природному парку "Тузлівські лимани" затримали чоловіка, який незаконно ловив рибу на озері Джаншейському поблизу села Лиман. За допомогою 13 сіток він виловив 212 сазанів, п'ять судаків та 15 окунів. Збитки державі попередньо оцінили у понад чотири мільйони гривень. На чоловіка склали адміністративний протокол, а рибу та знаряддя лову вилучили.