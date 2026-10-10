На Одещині в нацпарку виловили 155 рибин: збитки 6,8 млн грн

Незаконний улов риби та рибальські чоботи на озері Шагани. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Одещині в національному природному парку "Тузлівські лимани" викрили чоловіка, який незаконно ловив рибу у бракон'єрські сітки. Збитки від його дій оцінили у 6,8 мільйона гривень. На порушника склали адміністративні протоколи, а матеріали готують до передачі в суд

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

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На землі лежать рибальські сітки, а позаду розкладений незаконний улов. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Браконьєрство в Тузлівських лиманах

За інформацією рибоохоронних інспекторів, 9 жовтня на озері Шагани поблизу села Приморське державні інспектори спільно з водною поліцією та прикордонниками 26-го загону виявили чоловіка, який ловив рибу на території природно-заповідного фонду. Під час перевірки з'ясувалося, що дозволу на вилов він не мав. У чоловіка виявили чотири ліскові сітки та 155 рибин, серед яких 149 камбал-глос і шість кефалей-сингілів.

На тканині розкладена риба, яку виявили під час перевірки на озері Шагани. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Штраф за незаконний вилов

За порушення природоохоронного законодавства на чоловіка склали адміністративні протоколи за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали готують для передачі до суду. Загальну суму збитків, завданих водним біоресурсам, оцінили у 6,8 мільйона гривень. Національний природний парк "Тузлівські лимани" має особливий природоохоронний статус. На його території діють обмеження щодо використання природних ресурсів, зокрема вилову риби.

Незаконний вилов риби на Одещині

Новини.LIVE розповідали, що на озері Бурнас поблизу села Лебедівка Тузлівської громади правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно виловив понад 330 кефалей. Для риболовлі він використовував 50-метрову ліскову сітку. У порушника вилучили знаряддя лову та забрідний костюм, а рибу передали на зберігання спеціалізованому підприємству. Збитки державі оцінили у шість мільйонів гривень. За фактом незаконного рибного промислу відкрили кримінальне провадження.

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Також Новини.LIVE писали, що в національному природному парку "Тузловські лимани" на озері Джаншейському поблизу села Лиман затримали чоловіка, який ловив рибу без дозволу. Під час перевірки виявили 13 сіток, за допомогою яких він виловив 212 сазанів, п'ять судаків та 15 окунів. Суму збитків оцінили у понад чотири мільйони гривень.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що під час нерестової заборони на Одещині викрили двох браконьєрів. На озері Ялпуг поблизу села Озерне чоловік за допомогою електровудки виловив 27 сазанів вагою 52 кілограми, завдавши збитків на понад 100 тисяч гривень. Іншого порушника виявили у Стенцівсько-Жебріяновських плавнях поблизу села Приморське. Він двома лісковими сітками виловив 81 карася, коропа, шість окунів і лина. Збитки від другого випадку перевищили 152 тисячі гривень.