На Одесчине в нацпарке выловили 155 рыб: ущерб составил 6,8 млн грн

Незаконный вылов рыбы и рыбацкие сапоги на озере Шаганы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" задержали мужчину, который незаконно ловил рыбу с помощью браконьерских сетей. Ущерб от его действий оценили в 6,8 миллиона гривен. На нарушителя составили административные протоколы, а материалы готовят к передаче в суд

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа.

Реклама

На земле лежат рыболовные сети, а позади разложен незаконный улов. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Браконьерство в Тузловских лиманах

По информации рыбоохранных инспекторов, 9 октября на озере Шаганы вблизи села Приморское государственные инспекторы совместно с водной полицией и пограничниками 26-го отряда обнаружили мужчину, который ловил рыбу на территории природно-заповедного фонда. В ходе проверки выяснилось, что разрешения на вылов у него не было. У мужчины обнаружили четыре лесковые сети и 155 рыб, среди которых 149 камбал-глос и шесть кефалей-сингилей.

На ткани разложена рыба, обнаруженная во время проверки на озере Шаганы. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Штраф за незаконный вылов

За нарушение природоохранного законодательства в отношении мужчины составили административные протоколы по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы готовятся к передаче в суд. Общую сумму ущерба, нанесенного водным биоресурсам, оценили в 6,8 миллиона гривен. Национальный природный парк "Тузловские лиманы" имеет особый природоохранный статус. На его территории действуют ограничения на использование природных ресурсов, в частности на вылов рыбы.

Незаконный вылов рыбы в Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что на озере Бурнас вблизи села Лебедевка Тузловской общины правоохранители задержали мужчину, который незаконно выловил более 330 кефалей. Для рыбалки он использовал 50-метровую лесковую сеть. У нарушителя изъяли орудия лова и водонепроницаемый костюм, а рыбу передали на хранение специализированному предприятию. Ущерб государству оценили в шесть миллионов гривен. По факту незаконного рыбного промысла возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на озере Джаншейском вблизи села Лиман задержали мужчину, который ловил рыбу без разрешения. В ходе проверки обнаружили 13 сетей, с помощью которых он выловил 212 сазанов, пять судаков и 15 окуней. Сумму ущерба оценили в более чем четыре миллиона гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время нерестового запрета в Одесской области разоблачили двух браконьеров. На озере Ялпуг вблизи села Озерное мужчина с помощью электроудочки выловил 27 сазанов весом 52 килограмма, нанеся ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Другого нарушителя обнаружили в Стенцевско-Жебрияновских плавнях вблизи села Приморское. Он с помощью двух лесовых сетей выловил 81 карася, карпа, шесть окуней и линя. Ущерб от второго случая превысил 152 тысячи гривен.