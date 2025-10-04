В Одесской области задержали браконьера с более 300 кефалями

Наловил на 6 миллионов — в Одесской области поймали браконьера
В Одесской области мужчина занимался незаконным выловом рыбы. У него изъяли запрещенную сеть и более 300 кефалей. За нарушение закона ему грозит наказание.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Незаконный вылов
Правоохранители и пограничники во время совместного патрулирования с экологической инспекцией разоблачили браконьера возле села Лебедевка Тузловской громады. Мужчина ловил рыбу в озере Бурнас запрещенной лесковой сетью длиной 50 метров. У рыбака изъяли сетку, забродный костюм и более 330 кефалей. Выловленную рыбу передали на хранение в специализированное предприятие.
Как накажут
По факту незаконного рыбного промысла открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом, если оно причинило существенный вред). Тем самым нанес государству ущерб на 6 миллионов гривен. Мужчине грозит штраф или до трех лет ограничения свободы.
