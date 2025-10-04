На Одещині затримали браконьєра з понад 300 кефалями

Улов, який вилучили у браконьєра. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одеській області чоловік займався незаконним виловом риби. У нього вилучили заборонену сітку та понад 300 кефалей. За порушення закону йому загрожує покарання.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Незаконний вилов

Правоохоронці та прикордонники під час спільного патрулювання з екологічною інспекцією викрили браконьєра біля села Лебедівка Тузлівської громади. Чоловік ловив рибу у озері Бурнас забороненою лісковою сіткою довжиною 50 метрів. У рибалки вилучили сітку, забрідний костюм та понад 330 кефалей. Виловлену рибу передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Як покарають

За фактом незаконного рибного промислу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду). Тим самим завдав державі збитків на 6 мільйонів гривень. Чоловіку загрожує штраф або до трьох років обмеження волі.

