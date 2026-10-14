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Головна Одеса Наловив кефалі на три мільйони: на Одещині викрили браконьєра

Наловив кефалі на три мільйони: на Одещині викрили браконьєра

Ua ru
14 жовтня 2026 17:49
На Одещині затримали браконьєра, який виловив кефалі на 3 млн
Рибу, яку вилучили у браконьєра. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині в національному природному парку "Тузловські лимани" виявили незаконний вилов риби. Порушника затримали на озері Бурнас поблизу села Базар’янка. За підрахунками інспекторів, шкода рибним запасам перевищує три мільйони гривень. Чоловік ловив рибу сіткою без необхідного дозволу. Матеріали справи готують для передачі до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держекоінспекцію.

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Незаконна риболовля

У середу, 14 жовтня, на озері Бурнас поблизу села Базар’янка Білгород-Дністровського району виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу. Це сталося на території Національного природного парку "Тузловські лимани", де діють особливі правила охорони природи.

Порушник використовував ліскову сітку та не мав дозволу на вилов водних біоресурсів у межах природно-заповідного фонду. Інспектори зафіксували 186 виловлених риб виду кефаль-сингіль.

За підрахунками інспекції, незаконна риболовля завдала рибним запасам України збитків на понад 3 мільйони гривень.

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Покарання за вилов риби

Порушника виявили під час спільних заходів державних інспекторів, працівників водної поліції, відділу поліції № 2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції та прикордонників 26-го загону ДПСУ. На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується порушення правил охорони та використання територій і об'єктів природно-заповідного фонду. Наразі матеріали справи готують для передачі до суду, який має ухвалити рішення щодо відповідальності порушника.

Інші випадки браконьєрства

Раніше, 9 жовтня, на озері Шагани в Національному природному парку "Тузловські лимани" також затримали чоловіка за незаконний вилов риби. Поблизу села Приморське він використовував чотири ліскові сітки та не мав відповідного дозволу. Порушник встиг виловити 155 рибин, серед яких 149 камбал-глос і шість кефалей-сингілів.

За підрахунками екологічної інспекції, збитки від незаконної риболовлі становлять 6,8 мільйона гривень. На чоловіка склали адміністративні протоколи за статтею 91 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі до суду.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час нерестової заборони на Одещині викрили двох браконьєрів. На озері Ялпуг поблизу села Озерне чоловік за допомогою електровудки виловив 27 сазанів вагою 52 кілограми, завдавши збитків на понад 100 тисяч гривень. Іншого порушника виявили у Стенцівсько-Жебріяновських плавнях поблизу села Приморське. Він двома лісковими сітками виловив 81 карася, коропа, шість окунів і лина. Збитки від другого випадку перевищили 152 тисячі гривень. 

Також Новини.LIVE писали, що в національному природному парку "Тузловські лимани" на озері Джаншейському поблизу села Лиман затримали чоловіка, який ловив рибу без дозволу. Під час перевірки виявили 13 сіток, за допомогою яких він виловив 212 сазанів, п'ять судаків та 15 окунів. Суму збитків оцінили у понад чотири мільйони гривень. 

Одеса Держекоінспекція вилов риби браконьєри екологія риба
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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