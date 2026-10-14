В Одесской области задержали браконьера, выловившего кефали на сумму 3 млн

Рыба, изъятая у браконьера. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" выявили незаконный вылов рыбы. Нарушителя задержали на озере Бурнас вблизи села Базарянка. По подсчетам инспекторов, ущерб рыбным запасам превышает три миллиона гривен. Мужчина ловил рыбу сетью без необходимого разрешения. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэкоинспекцию.

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Незаконный лов рыбы

В среду, 14 октября, на озере Бурнас вблизи села Базарянка Белгород-Днестровского района обнаружили мужчину, который незаконно ловил рыбу. Это произошло на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы", где действуют особые правила охраны природы.

Нарушитель использовал лесковую сеть и не имел разрешения на вылов водных биоресурсов в пределах природно-заповедного фонда. Инспекторы зафиксировали 186 выловленных рыб вида кефаль-сингіль.

По подсчетам инспекции, незаконный лов рыбы нанес рыбным запасам Украины ущерб на сумму более 3 миллионов гривен.

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Наказание за вылов рыбы

Нарушителя выявили в ходе совместных мероприятий государственных инспекторов, сотрудников водной полиции, отдела полиции № 2 Белгород-Днестровского районного отдела полиции и пограничников 26-го отряда ГПСУ. На мужчину составили административный протокол по статье 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается нарушения правил охраны и использования территорий и объектов природно-заповедного фонда. В настоящее время материалы дела готовятся к передаче в суд, который должен принять решение об ответственности нарушителя.

Другие случаи браконьерства

Ранее, 9 октября, на озере Шаганы в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" также задержали мужчину за незаконный вылов рыбы. Вблизи села Приморское он использовал четыре лесковые сети и не имел соответствующего разрешения. Нарушитель успел выловить 155 рыб, среди которых 149 камбал-глос и шесть кефалей-сингилей.

По подсчетам экологической инспекции, ущерб от незаконного рыболовства составляет 6,8 миллиона гривен. На мужчину составили административные протоколы по статье 91 КУоАП. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

Как сообщали Новини.LIVE, во время нерестового запрета в Одесской области разоблачили двух браконьеров. На озере Ялпуг вблизи села Озерное мужчина с помощью электроудочки выловил 27 сазанов весом 52 килограмма, нанеся ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Другого нарушителя обнаружили в Стенцевско-Жебрияновских плавнях вблизи села Приморское. Он с помощью двух лесовых сетей выловил 81 карася, карпа, шесть окуней и линя. Ущерб от второго случая превысил 152 тысячи гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что в национальном природном парке "Тузловские лиманы" на озере Джаншейском вблизи села Лиман задержали мужчину, который ловил рыбу без разрешения. В ходе проверки обнаружили 13 сетей, с помощью которых он выловил 212 сазанов, пять судаков и 15 окуней. Сумму ущерба оценили в более чем четыре миллиона гривен.