Румыноязычный класс в Орловке на Одесчине возобновил работу после закрытия

Мальчик держит глобус. Иллюстративное фото: УНИАН

В селе Орловцы Одесской области вновь откроют первый класс с обучением на румынском языке. Его открыли в начале учебного года, но уже через четыре дня закрыли. Ситуация получила международный резонанс, и к ее решению подключились дипломаты, а также президенты Украины и Румынии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральное консульство Румынии в Одессе.

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Румыноязычный класс возобновляют

Решение о возобновлении первого класса с обучением на румынском языке было принято после встречи 18 сентября. В Орловку прибыл генеральный консул Румынии в Одессе Клаудиу Тетару, который провёл переговоры с представителями местной и районной власти, руководством школы и родителями.

После этого педагогический совет школы согласился вновь открыть класс, а решение утвердили местные власти Рени. Семь детей, которых повторно зачислили в этот класс, должны вернуться к обучению на румынском языке в понедельник, 21 сентября.

"По итогам обсуждений педагогический совет школы в Орловке принял решение вновь открыть 1-й класс с преподаванием на румынском языке. Впоследствии это решение утвердили местные власти Рени. Начиная с понедельника, 21 сентября этого года, семеро повторно зачисленных детей возобновят обучение на румынском языке", — говорится в заявлении.

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Почему класс закрыли

История началась еще в начале учебного года. Первый класс с обучением на румынском языке открыли в Орловке 1 сентября после обращений родителей и предварительных переговоров с участием Генерального консульства Румынии в Одессе. Однако обучение длилось всего четыре дня, после чего класс закрыли.

В румынских источниках и сообщениях представителей общины утверждалось, что родителям предлагали забрать заявления и перевести детей в класс с украинским языком обучения. Украинская сторона публично не подтверждала эти утверждения и сообщила о проверке обстоятельств ситуации.

К ситуации подключились дипломаты

После закрытия класса Министерство иностранных дел Румынии начало выяснять обстоятельства. Румынская сторона обратилась за разъяснениями в Бухарест и Киев, а Генеральное консульство Румынии в Одессе связалось с местными и областными властями. 17 сентября ситуацию прокомментировало Посольство Украины в Румынии. Дипломаты сообщили, что компетентные украинские органы устанавливают все обстоятельства, связанные с работой румыноязычного класса в Орловке. В посольстве также подчеркнули, что Украина гарантирует права национальных меньшинств на образование.

Ситуацию обсудили президенты Украины и Румынии

Вопрос об обучении румынской общины подняли и на самом высоком уровне. 18 сентября президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынский МИД проверяет ситуацию в Орловке совместно с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отдельные проблемные ситуации с учебными заведениями и классами с румынским языком обучения были урегулированы. Он также заверил, что позиция Украины заключается в сохранении таких заведений во время войны.

Что будет с румыноязычным обучением дальше

Нынешнее решение позволяет семи первоклассникам продолжить обучение на румынском языке, однако вопрос должен быть урегулирован и в долгосрочной перспективе. Это связано со следующим этапом реформы среднего образования в Украине, который должен начаться 1 сентября 2027 года. К этому времени профильные органы Украины и Румынии должны найти долгосрочное институциональное решение, которое позволит сохранить и развивать обучение на румынском языке для представителей румынской общины Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в румыноязычных селах Одесской области ранее возникла угроза закрытия старших классов. Родители и учителя опасались, что после реорганизации школ дети лишатся возможности получать полное среднее образование на румынском языке в своих общинах. В связи с этим представители общины обратились к президентам Украины, Румынии и Молдовы.

Также Новини.LIVE сообщали, что школы Одесской области, где ранее использовалось название "молдавский язык", перешли на румынский. С сентября 2023 года такое решение сначала приняли три школы, а впоследствии изменения должны были ввести ещё 13 учебных заведений области. В МОН объясняли это тем, что румынский язык является государственным языком Молдовы и официальным языком ЕС.