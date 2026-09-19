Румунськомовний клас в Орлівці на Одещині відновили після закриття

Хлопчик тримає глобус. Фото ілюстративне: УНІАН

У селі Орлівці на Одещині знову відкриють перший клас із навчанням румунською мовою. Його створили на початку навчального року, але вже через чотири дні закрили. Ситуація набула міжнародного розголосу, а до її вирішення долучилися дипломати та президенти України й Румунії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральне консульство Румунії в Одесі.

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Румунськомовний клас повертають

Рішення про відновлення першого класу з навчанням румунською мовою ухвалили після зустрічі 18 вересня. До Орлівки приїхав генеральний консул Румунії в Одесі Клаудіу Тетару, який провів переговори з представниками місцевої та районної влади, керівництвом школи й батьками.

Після цього педагогічна рада школи погодилася повторно відкрити клас, а рішення затвердила місцева влада Рені. Семеро дітей, яких повторно зарахували до нього, мають повернутися до навчання румунською мовою у понеділок, 21 вересня.

"За результатами обговорень педагогічна рада школи в Орлівці ухвалила рішення повторно відкрити 1-й клас із викладанням румунською мовою. Згодом це рішення затвердила місцева влада Рені. Починаючи з понеділка, 21 вересня цього року, семеро повторно зарахованих дітей відновлять навчання румунською мовою", — йдеться у заяві.

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Чому клас закрили

Історія розпочалася ще на початку навчального року. Перший клас із навчанням румунською мовою відкрили в Орлівці 1 вересня після звернень батьків та попередніх переговорів за участю Генерального консульства Румунії в Одесі. Однак навчання тривало лише чотири дні, після чого клас закрили.

У румунських джерелах та повідомленнях представників громади стверджувалося, що батькам пропонували забрати заяви та перевести дітей до класу з українською мовою навчання. Українська сторона публічно не підтверджувала ці твердження та повідомила про перевірку обставин ситуації.

До ситуації долучилися дипломати

Після закриття класу Міністерство закордонних справ Румунії почало з'ясовувати обставини. Румунська сторона звернулася за роз'ясненнями у Бухаресті та Києві, а Генеральне консульство Румунії в Одесі зв'язалося з місцевою та обласною владою. 17 вересня ситуацію прокоментувало Посольство України в Румунії. Дипломати повідомили, що компетентні українські органи встановлюють усі обставини, пов'язані з роботою румунськомовного класу в Орлівці. У посольстві також наголосили, що Україна гарантує освітні права національних меншин.

Ситуацію обговорили президенти України та Румунії

Питання навчання румунської громади порушили й на найвищому рівні. 18 вересня президент Румунії Нікушор Дан заявив, що румунське МЗС перевіряє ситуацію в Орлівці спільно з українською стороною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окремі проблемні ситуації з навчальними закладами та класами з румунською мовою були врегульовані. Він також запевнив, що позиція України полягає у збереженні таких закладів під час війни.

Що буде з румунськомовним навчанням далі

Нинішнє рішення дозволяє семи першокласникам продовжити навчання румунською мовою, однак питання має бути врегульоване і на довгострокову перспективу. Це пов'язано з наступним етапом реформи середньої освіти в Україні, який має розпочатися 1 вересня 2027 року. До цього часу профільні органи України та Румунії мають знайти довгострокове інституційне рішення, яке дозволить зберегти та розвивати навчання румунською мовою для представників румунської громади України.

Раніше Новини.LIVE писали, що у румуномовних селах Одещини раніше виникла загроза закриття старших класів. Батьки та вчителі побоювалися, що після реорганізації шкіл діти втратять можливість здобувати повну середню освіту румунською мовою у своїх громадах. Через це представники громади звернулися до президентів України, Румунії та Молдови.

Також Новини.LIVE повідомляли, школи Одещини, де раніше використовували назву "молдовська мова", перейшли на румунську. З вересня 2023 року таке рішення спочатку ухвалили три школи, а згодом зміни мали запровадити ще 13 закладів області. У МОН пояснювали це тим, що румунська є державною мовою Молдови та офіційною мовою ЄС.