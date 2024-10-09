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На Одесчине мужчина пытался сжечь собственную жену — подробности, фото

9 октября 2024 15:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одеській області чоловік підпалив дружину
Поліцейські ведуть підозрюваного. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Побутова сварка в одному з населених пунктів Долинської громади ледь не закінчилася трагедією. Розсердившись на цивільну дружину, чоловік підпалив її. Жінка перебуває в опіковому центрі в Одесі у важкому стані.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 9 жовтня.

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Що сталося

Чоловік облив дружину легкозаймистою рідиною й підпалив. На жінці зайнявся одяг. Вона схопила покривало з ліжка, вибігла на вулицю, обгорнулась ним і загасила полум'я. 

Потерпілій діагностували опіки 40% тіла. 

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Місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Що буде з нападником

За словами правоохоронців, чоловік був п'яний. наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у замаху на вбивство. За цей злочин передбачено до 15 років ув'язнення. 

Зазначимо, що пара виховує двох дітей.

Нагадаємо, на Одещині мати зарізала власного сина. Причиною злочину стала сварка під час вечері. 

Також в Одесі квартирант забив до смерті й пограбував пенсіонерку, яка здавала йому житло.

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