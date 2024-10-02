На Одещині жінка зарізала власного сина під час вечері

Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина
Сімейна вечеря в одному з сіл Куяльницької громади закінчилася трагедією. Жінка вдарила ножем рідного сина. Той помер на місці.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 2 жовтня.
Обставини вбивства
Закривавлене тіло 31-річного чоловіка виявили на веранді приватного будинку сусіди. Вони й викликали поліцію. Господиня пояснила, що загиблий — її син, який мешкав разом з нею і її чоловіком.
Як з'ясували слідчі, родина випивала під час вечері. Син почав ображати та принижувати матір. Та вдарила його ножем у груди. Батько не зміг їй завадити, але попросив сусідів викликати "швидку" і поліцію. Потерпілий помер, не приходячи до свідомості.
Що загрожує матері
Жінці повідомили про підозру у вбивстві. Наразі вона перебуває під вартою. Якщо суд визнає її провину, вона проведе до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, в Одесі квартирант забив до смерті пенсіонерку заради грошей і мобільного телефону.
Також на Одещині чоловік зарізав дружину, бо приревнував її до друга.
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