На Одещині жінка зарізала власного сина під час вечері

Затримана жінка у залі суду. Фото: поліція Одещини

Сімейна вечеря в одному з сіл Куяльницької громади закінчилася трагедією. Жінка вдарила ножем рідного сина. Той помер на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 2 жовтня.

Читайте також:

Обставини вбивства

Закривавлене тіло 31-річного чоловіка виявили на веранді приватного будинку сусіди. Вони й викликали поліцію. Господиня пояснила, що загиблий — її син, який мешкав разом з нею і її чоловіком.

Як з'ясували слідчі, родина випивала під час вечері. Син почав ображати та принижувати матір. Та вдарила його ножем у груди. Батько не зміг їй завадити, але попросив сусідів викликати "швидку" і поліцію. Потерпілий помер, не приходячи до свідомості.

Що загрожує матері

Жінці повідомили про підозру у вбивстві. Наразі вона перебуває під вартою. Якщо суд визнає її провину, вона проведе до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, в Одесі квартирант забив до смерті пенсіонерку заради грошей і мобільного телефону.

Також на Одещині чоловік зарізав дружину, бо приревнував її до друга.