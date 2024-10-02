В Одесской области женщина зарезала собственного сына во время ужина

Задержанная женщина в зале суда. Фото: полиция Одесчины

Семейный ужин в одном из сел Куяльницкой общины закончился трагедией. Женщина ударила нож родного сына. Тот скончался на месте.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 2 октября.

Читайте также:

Обстоятельства убийства

Окровавленное тело 31-летнего мужчины обнаружили на веранде частного дома соседи. Они вызвали полицию. Хозяйка объяснила, что погибший — ее сын, проживавший вместе с ней и ее мужем.

Как выяснили следователи, семья выпивала во время ужина. Сын начал оскорблять и унижать мать. Но ударила его ножом в грудь. Отец не смог ей помешать, но попросил соседей вызвать "скорую" и полицию. Потерпевший скончался, не приходя в сознание.

Что угрожает матери

Женщине сообщили о подозрении в убийстве. В настоящее время она находится под стражей. Если суд признает ее вину, она проведет до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Одессе квартирант забил насмерть пенсионерку ради денег и мобильного телефона.

Также в Одесской области мужчина зарезал жену, потому что приревновал ее к другу.