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В Одесі квартирант забив до смерті пенсіонерку — подробиці

30 вересня 2024 10:47
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі квартирант жорстоко розправився з власницею житла
Затриманий у поліцейському відділку. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Побутова сварка між квартирантом і орендодавицею на вулиці Світанку закінчилася вбивством. Після цього чоловік вирішив ще й пограбувати загиблу.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у понеділок, 30 вересня. 

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Вбив і пограбував

Чоловік протягом двох років орендував кімнату у будинку 77-річної одеситки. Коли орендодавиця висловила невдоволення тим, що квартирант почав пити, він накинувся на неї з кулаками і жорстоко побив. Знаючи, де жінка ховала гроші, нападник забрав 5 тис. грн, 450 доларів та 100 євро і втік до іншого міста.

Господиня квартири у важкому стані пролежала на місці побиття кілька годин. Відчинені вхідні двері помітили сусіди. Вони викликали "швидку" і поліцію. Медики діагностували у жінки черепно-мозкову травму, забій головного мозку, крововилив, а також переломи носа і щелепи. За два тижні вона померла у лікарні.

Що грозить нападнику

Квартиранта затримали вже наступного дня. Він зізнався у скоєному. Як виявилося, він вже почав витрачати викрадені гроші. 

Чоловікові повідомили про підозру у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, та разбої. Якщо суд визнає його винним, на нього чекає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, на Одещині заарештували ревнивця, який накинувся з ножем на дружину, бо йому здалося, що вона фліртує з другом. 

Раніше в Одеській області винесли вирок військовому, який розстріляв з автомата цивільного через особисті неприязні відносини.

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