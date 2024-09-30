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В Одессе квартирант забил до смерти пенсионерку — подробности

30 сентября 2024 10:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе квартирант жестоко расправился с владелицей жилья
Задержанный в полицейском участке. Фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бытовая ссора между квартирантом и арендодательницей на улице Рассвета закончилась убийством. После этого мужчина решил еще и ограбить погибшую.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в понедельник, 30 сентября.

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Убил и ограбил

Мужчина в течение двух лет арендовал комнату в доме 77-летней одесситки. Когда арендодательница выразила недовольство тем, что квартирант начал пить, он набросился на нее с кулаками и жестоко избил. Зная, где женщина прятала деньги, нападающий забрал 5 тыс. грн, 450 долларов и 100 евро и скрылся в другом городе.

Хозяйка квартиры в тяжелом состоянии пролежала на месте избиения несколько часов. Открытую входную дверь заметили соседи. Они вызвали "скорую" и полицию. Медики диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние, а также переломы носа и челюсти. Через две недели она скончалась в больнице.

Что решил суд

Квартиранта задержали уже на следующий день. Он признался в содеянном. Как оказалось, он уже начал тратить украденные деньги.

Мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей и разбои. Суд признал его виновным и приговорил к восьми лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Напомним, в Одесской области арестовали ревнивца, который набросился с ножом на жену, потому что ему показалось, что она флиртует с другом.

Ранее в Одесской области вынесли приговор военному, расстрелявшему из автомата гражданского из-за личных неприязненных отношений.

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