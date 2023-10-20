Опасное химическое вещество, которое извлекли из затонувшего судна, достали из хранилища и утилизируют в Одесской области

Специалисты пакуют дуст в мешки. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области проводят утилизацию хранилища ядохимикатов, пролежавших более 50 лет. С началом полномасштабного вторжения возникла угроза, что опасные вещества при попадании ракеты могут вызвать экологическую катастрофу.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте, где упаковывают и вывозят дуст для дальнейшей утилизации.

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Крушение "Моздока"

13 января 1972 года около берегов Одессы произошло одно из самых крупных кораблекрушений. В результате столкновения болгарского танкера "Лом" и сухогруза "Моздок" оба судна утонули. "Моздок" затонул на глубине 23 м, в 2,5 мили от берега. На его борту на тот момент находилось 10 тыс. тонн груза, в том числе мешки с ядохимикатами, более 1000 тонн дуста и более 1600 тонн нефтепродуктов. Операция по подъему судна началась только весной 1973 года и длилась два года. В результате со дна моря подняли опасный дуст, захороненный в области. В течение многих лет вопрос об утилизации поднимался на разных уровнях, но только сейчас деньги на нее нашлись.

Техника для перевозки дуста. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит

В 2002 году был оформлен паспорт места хранения опасного вещества. По подсчетам в могильнике сейчас находится 147 тонн дуста, который не могли утилизировать за последние 20 лет.

"В этом году заказаны работы по уничтожению в нашей области одного из крупнейших складов хранения опасных отходов дуста, хранящегося еще с 1970-х годов", — говорит директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОВА Ирина Шатохина.

Ирина Шатохина об утилизации дуста. Фото: Новини.LIVE

Правда, война помогла ускорить решение по утилизации химических веществ. Ведь в случае попадания российской ракеты в такое хранилище может произойти загрязнение почв и водных ресурсов. Поэтому были приняты срочные решения.

"В рамках областной региональной комплексной программы были выделены средства из областного бюджета и заключен договор с предприятием по результатам тендерной процедуры. Договор заключен с "Укрекопромом" на общую сумму 13 млн 40 тыс. грн", — отмечает директор департамента.

Мешки с дустом. Фото: Новини.LIVE

Работы планируют завершить до конца этого года. В настоящее время предприятие занимается переупаковкой и вывозом дуста на свой завод для дальнейшей утилизации.

Правила безопасности

Работы по утилизации дуста были начаты очень вовремя. Ведь мешки, в которых хранилось опасное вещество, уже прогнили и не защищали должным образом. После расфасовки дуста в герметичные пакеты, для безопасной транспортировки, их помещают в так называемые биг беги.

"Пакуем мы биг беги в двойную упаковку. Стягиваем скобами, чтобы он не высыпался. Грузим на паллеты, взвешиваем их вес. В среднем где-то бег весит тонна — тонна двести", — рассказывает представитель ГСЧС Украины Олег Медведь.

Представитель ГСЧС Украины Фото: Новини.LIVE

Каждая смена, в целях безопасности, работает примерно час. Люди одеты в необходимые защитные костюмы, в которых находиться долго сложно, но они предотвращают от получения химических ожогов и других осложнений.

Специалисты работают в защитных костюмах. Фото: Новини.LIVE

Утилизация дуста

Дуст — довольно опасное вещество, которое способно вызвать развитие злокачественных клеток в теле человека, что приводит к онкологии. Он не выводится из организма самостоятельно и потому скапливается в нем. Утилизация этого химиката должна производиться методом высокотемпературного сжигания.

"Процесс выполняется на материально-технической базе инсинераторной установки, которая полностью соответствует европейским директивам. Мы каждый год проводим ресертификацию, что на этом оборудовании можно уничтожать отходы", — говорит Виталий Данкевич.

Руководитель "Укрекопром" о методе утилизации дуста. Фото: Новини.LIVE

На предприятии утверждают, что утилизация не повлияет на загрязнение воздуха. Ведь все делается по правилам и стандартам, где у опасных веществ нет выхода в атмосферу.

"Выброс в воздух будет в рамках действующего законодательства. Это будет все отфильтрованное, смытое, и все опасные вещества, которые могли бы выйти через нашу газоочистную установку, этого сделать не смогут, у них нет такой возможности", — отмечает руководитель предприятия Виталий Данкевич.

Рабочий процесс специалистов. Фото: Новини.LIVE

Правда, в Одесской области такое хранилище не одно. В 2021 году были комиссионные обследования всех хранилищ региона. По словам чиновников, кроме этого, где сейчас ведутся работы, в области насчитывается еще 50 саркофагов. В Одесской ОВА уверяют, что при финансировании их все можно утилизировать в течение одного — двух лет.