У якому стані знаходяться укриття та бомбосховища в Одесі на другому році війни, чи спускаються в них одесити

Укриття в одному з районів Одеси. Фото: Новини.LIVE.

Ворог все частіше став бити по Одещині, а з настанням холодів кількість атак, за словами фахівців, побільшає. Але ось у якому стані укриття та бомбосховища на другому році війни? Чи є в них все потрібне?

Журналісти Новини.LIVE провели інспекцію по укриттях та бомбосховищах Одеси, а також дізналися в одеситів чи спускаються вони при сигналах тривоги в укриття.

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Одесити про тривогу

Повномасштабна війна триває вже майже 2 роки. Люди звикли до постійних сигналів повітряної тривоги та ракетних обстрілів з боку агресора. Попри це правил поводження під час сирен ніхто не скасовував. Однак, не всім одеситам зручно спускатися або бігти до укриттів.

"Не завжди йдемо, у нас далеко укриття, тому не спускаємося. Дома ховаємося за двома стінами. У нас будинок старий", — кажуть подруги Любов та Тетяна

Одеситки про укриття. Фото: Новини.LIVE.

Підтримує одеситок й переселенка з Херсону Катерина. Жінка зізнається, що вона вже нічого не боїться. Та й до всього, там де вона живе укриттів немає, а коли працює, то намагається дотримуватися правил двох стін, бо не знає, де укриття.

"Я навіть не знаю, де тут найближче укриття. Коли я чую сигнал повітряної тривоги, то я дивлюся в телефон. Якщо я бачу, що там загроза балістики чи там летять Онікси, які ми не збиваємо, тоді я йду в коридор там, де товсті стіни", — ділиться мешканка Одеси Катерина.

Мешканка Одеси Катерина дотримається правила двох стін. Фото: Новини.LIVE.

За правилами поводження під час повітряних тривог, заборонено користуватися ліфтами. Одесити кажуть, що з верхніх поверхів важко спускатися. Через це більшість не йде в безпечне місце.

"Рідко, боїмося звісно, але живемо на 14 поверсі. Буває біжимо в паркінг, пару раз були у нашому підвалі, а туди у велике укриття не йдемо — далеко", — розповідає одеситка Лідія.

З 14 поверху спускатися в укриття важко — Лідія. Фото: Новини.LIVE.

"Не проходимо сидимо у квартирі, в коридорі у себе. Скоріше в коридор же вийти, ніж спускатися в підвал униз. А в інше укриття далеко бігти, ще прибʼє по дорозі", — зізнається одеситка Марія.

Одеситка Марія виходить до коридору під час тривоги. Фото: Новини.LIVE.

Під час повітряних тривог спускатися до укриттів найскладніше літнім людям, людям з інвалідністю, а також жінкам із дітьми. Одеситка Валентина каже, що у квартирі звісно небезпечно, але вибору немає.

"Сиджу дома в коридорі. Боюся, але поки спущусь, через те, що я інвалід по зору. Тяжко збігати сходами", — каже одеситка Валентина.

З інвалідністю важко ходити до укриття — Валентина. Фото: Новини.LIVE.

Крім укриттів та бомбосховищ для захисту людей також можуть використовуватись ще споруди подвійного призначення — паркінги, підземні переходи, цокольні приміщення будівель.

Укриття у спальному районі

Укриття в спальному районі Одеси за адресою Інглезі 3/1 колись було звичайним підвалом. З часом там був швейний цех, а вже в часи війни зробили укриття. Наглядачка Марія каже, що нещодавно навіть була перевірка, яка надала статус укриття. Облаштовували його власними силами, прибирали як могли.

"На половину гарне. Я б не сказала, що вона там шикарне, але на перший випадок, щоб далеко не бігти, можна заховатися й тут", — зізнається одеситка Марія.

Укриття організовували самі — Марія. Фото: Новини.LIVE.

Вхід в укриття з вказівниками. Фото: Новини.LIVE.

Коридор укриття на Інглезі 3/1. Фото: Новини.LIVE.

Однак укриття відкривається лише, коли лунає сирена повітряної тривоги. Зайти до нього можуть усі охочі, щоб сховатися від можливої небезпеки.

"Якщо хтось хоче зайти, я виходжу й відкриваю. Не хочуть, то я сиджу на лавці та чекаю до відбою. Потім закриваємо, щоб не лазили безхатченки, вулицю ні коти та собаки, бо тут знаходяться комунікації" — розповідає наглядачка Марія.

Вбиральна в укритті. Фото: Новини.LIVE.

Куток з вогнегасником. Фото: Новини.LIVE.

Стан цього укриття можна назвати задовільним — там є другий вихід, місця для сидіння, туалет та запаси води. І головне, що немає запаху вогкості.

Укриття на Гоголя, 7

А ось бомбосховище в центрі міста за станом набагато краще від попереднього, адже сюди вкладалися міські гроші. Цим укриттям опікується голова будинку Світлана Торовік. Зізнається, що контролює всі процесу від надання коштів до прибирання.

"Все нове, все чисте. Слідкуємо, щоб ні пилинки, ні павутини. Прибираємо 2 рази на день, бо іноді людей буває ну дуже багато. Тут же порт поруч. І будинок трусився увесь. То звісно людей приходить багато. Максимум було десь 120. То вони тут і лежать і сидять", — розповідає наглядачка Світлана Торовік.

Світлана Торовік про бомбосховище. Фото: Новини.LIVE.

Місця для людей в укритті. Фото: Новини.LIVE.

Укриття облаштоване усім необхідним. Велика кількість запасів води та й до всього проведений інтернет, аби одесити знали всі актуальні новини під час тривоги.

"Все є вода, чай, кава, ліки та вогнегасники. Приносимо все що потрібно. З КП "Сервісний центр" постійно привозять воду та розхідні матеріали, як закінчуються", — каже Світлана Торовік.

Куток, де одесити можуть зігрітися теплими напоями. Фото: Новини.LIVE.

Обігрівачі в бомбосховищі. Фото: Новини.LIVE.

Окрема кімната для маленьких дітей. Фото: Новини.LIVE.

За даними чиновників в Одесі наразі є 353 захисні споруди, з них 85 — комунальної форми власності. Одеситам є куди спускатися, але важливо, щоб у них було бажання захистити своє життя.