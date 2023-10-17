Одесити готуються до майбутньої зими, яка за прогнозами буде складною. Що вже купили та що планують?

Одеситки в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Фахівці вже прогнозують, що цього року пережити зиму буде непросто. Поки що енергосистема витримує навантаження, але що буде далі?

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, як вони готуватимуться до майбутньої зими.

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Як готуються одесити

Після рекордно теплого вересня та майже половини жовтня температура в Одесі почала значно знижуватися. Одесити, прислухавшись до попереджень експертів, що нинішня зима може бути набагато складнішою, ніж торік, почали до неї готуватися заздалегідь.

"Я буржуйку купила. Дрова заготувала. Готуємося, як можемо, і думаємо, що витримаємо", — розповідає мешканка Одеси Ірина.

Ірина з подругою про підготовку до зими. Фото: Новини.LIVE

"Ми купили електричну станцію, тому що складно було з одним павербанком минулої зими", — каже одеситка Юлія.

Юлія з подругою насолоджуються теплим днем в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Так само готувалася й одеситка Ольга. Каже, минула зима внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру була дуже важка, але пережили її та вже готові до цієї.

"Готувалися морально та матеріально. Нічого такого не закупляли, з минулої зими вже підготовлені. У нас є акумулятори, є павербанки, так що ми готові", — зізнається Ольга.

Одеситка Ольга до зими готова. Фото: Новини.LIVE

Складніше пережити блекаути буде мешканцям міст. Тим, хто живе в селах, набагато простіше вирішувати проблему з теплом та електрикою. Так, мешканець передмістя Данило зізнається, що цього року ніяк не готується до зими.

"Та ніяк не готуюсь. Я живу за містом, ми в приватному будинку живемо. У нас майже не вимикають світло, та й генератор є", — розповідає Данило.

Не готуюсь до зими — мешканець Одеси Данило. Фото: Новини.LIVE

Також не готуються й до зими молода пара Олександр та Ірина. Кажуть, що в їх житті все так швидко змінюється, що про зиму навіть не думали ще.

"Ніяк не готувалися. Ми тільки зʼїхалися і морально готуємося більше, ніж фізично. Ми плануємо розв'язувати проблеми в міру їх надходження. У реальному часі", — зізнаються закохані Олександр та Ірина.

Олександр та Ірина. Фото: Новини.LIVE

Виїжджати чи ні?

Ворог уже показав свою підступність, і з настанням холодів очікуються атаки на енергетичні об'єкти. Таким чином, росіяни розраховують виснажити українців, залишаючи їх без світла, води й тепла. Міжнародна організація з міграції зазначила, що лише 7% населення України готуються до переїзду в інше місце на зимівлю. Одесити ж стверджують, що нікуди від’їжджати не хочуть. Кажуть, що їм важливо залишатися у рідному місті.

"Ні, будемо якось обходитися. Чи в селі, рідні стіни гріють, але виїжджати ні, ось з подругою будемо її буржуйкою грітися", — каже Олена.

"Я сподіваюся, що все буде добре. Виїжджати не планую. Я патріотка. Буду до останнього", — щиро зізнається одеситка Ксенія.

Ми патріоти — одеситка Ксенія. Фото: Новини.LIVE

Одесити з оптимізмом дивляться у майбутнє та вірять у наших військових, а також у те, що наша перемога не за горами.

Нагадаємо, у ДТЕК Одеські електромережі запевняють, що до зими встигли підготуватися. За десять місяців вдалося провести всі необхідні роботи з відновлення енергосистеми.

Крім цього, в Одеській ОВА заявили, що область готова до опалювального сезону на 100%. Тепло в будинки планують дати до 1 листопада.