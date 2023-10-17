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Слід одягнутися тепліше: синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

17 жовтня 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 жовтня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі очікується переважно ясна погода. До України завітав антициклон, тож стовпчики термометра піднімуться лише до +14 градусів, а найнижчий показник становитиме +7. Опадів не передбачається, проте можливий вітер до 10 м/с.

 Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно ясна погода.
  • Вітер північно-західний, 4-10 м/с.
  • Температура вночі 7-11 °С, вдень 13-14 °С.
  • Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
  • Вологість — 41%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями хмарно.
  • Вітер північно-західний, 5-14 м/с.
  • Температура вночі 6-9 °С, вдень 12-18 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

17 жовтня в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас опадів не передбачається. 

Нагадаємо, прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

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