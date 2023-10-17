Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 жовтня

Слід одягнутися тепліше: синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі очікується переважно ясна погода. До України завітав антициклон, тож стовпчики термометра піднімуться лише до +14 градусів, а найнижчий показник становитиме +7. Опадів не передбачається, проте можливий вітер до 10 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно ясна погода.
- Вітер північно-західний, 4-10 м/с.
- Температура вночі 7-11 °С, вдень 13-14 °С.
- Атмосферний тиск — 767 мм рт. ст.
- Вологість — 41%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями хмарно.
- Вітер північно-західний, 5-14 м/с.
- Температура вночі 6-9 °С, вдень 12-18 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
17 жовтня в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас опадів не передбачається.
Нагадаємо, прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.
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