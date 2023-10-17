Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 октября.

Следует одеться потеплее: синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Сегодня, 17 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода. Украину посетил антициклон, поэтому столбики термометра поднимутся лишь до +14 градусов, а самый низкий показатель составит +7. Осадков не предполагается, однако возможен ветер до 10 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков.
- Преимущественно ясная погода.
- Ветер северо-западный, 4-10 м/с.
- Температура ночью 7-11 °С, днем 13-14 °С.
- Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
- Влажность — 41%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами облачно.
- Ветер северо-западный, 5-14 м/с.
- Температура ночью 6-9 °С, днем 12-18 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
17 октября в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время, осадков не предполагается.
Напомним, прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.
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