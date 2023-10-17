Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 октября.

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода. Украину посетил антициклон, поэтому столбики термометра поднимутся лишь до +14 градусов, а самый низкий показатель составит +7. Осадков не предполагается, однако возможен ветер до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Без осадков.

Преимущественно ясная погода.

Ветер северо-западный, 4-10 м/с.

Температура ночью 7-11 °С, днем 13-14 °С.

Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.

Влажность — 41%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами облачно.

Ветер северо-западный, 5-14 м/с.

Температура ночью 6-9 °С, днем 12-18 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

17 октября в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время, осадков не предполагается.

Напомним, прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.