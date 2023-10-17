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Следует одеться потеплее: синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

17 октября 2023 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 октября.
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 17 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода. Украину посетил антициклон, поэтому столбики термометра поднимутся лишь до +14 градусов, а самый низкий показатель составит +7. Осадков не предполагается, однако возможен ветер до 10 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Преимущественно ясная погода.
  • Ветер северо-западный, 4-10 м/с.
  • Температура ночью 7-11 °С, днем 13-14 °С.
  • Атмосферное давление – 767 мм рт. ст.
  • Влажность — 41%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами облачно.
  • Ветер северо-западный, 5-14 м/с.
  • Температура ночью 6-9 °С, днем 12-18 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

17 октября в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время, осадков не предполагается.

Напомним, прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

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