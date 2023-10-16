Усі в рівних умовах: графіки відключень тепер торкнуться кожного одесита

Відключення будуть у всіх. Фото: Новини.LIVE

Цього року всіх одеситів на рівних умовах вимикатимуть від електрики у разі блекаутів. Будинки, які раніше були підключені до критичної інфраструктури, за можливості переувімкнуть.

Про це на пресбрифінгу журналістам Новини.LIVE повідомив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

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Відключення будинків

Помилки минулого року були враховані й тепер "обраних" будинків, де світло у разі блекауту не вимкнуто, стане на багато менше. Всі критичні об'єкти оснащені необхідним обладнанням у разі відключення електрики. Житлові будинки, підключені до тієї ж лінії, що й лікарні, тепер теж будуть зі світлом суворо за графіком.

"Ми розуміємо, що ці об’єкти в змозі вимикати. Тому сподіваємося, що якщо буде потреба і НЕК "Укренерго" надасть команду на обмеження, то ми зробимо так, щоб всі обмеження були справедливими", — зазначає Дмитро Григор’єв.

Директор АТ "ДТЕК Одеські електромережі" про можливе відключення. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення на зиму

Сьогодні, згідно з даними НЕК "Укренерго", генерації електроенергії в Україні достатньо для того, щоб забезпечити всіх світлом. Таким чином, ліміти для області не передбачені. Це означає, що графіки відключення споживачів хоч і розроблені, але застосовуватися не будуть. Однак це не виключає протиаварійних робіт.

"Жодного дня енергетика не працює без наявності протиаварійних графіків. Їх дуже велика кількість. Вони розробляються кожного року з 1 жовтня по 30 вересня", — повідомив генеральний директор АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Коли саме застосовуватимуться графіки віялових відключень, поки що спрогнозувати складно. Більшою мірою це залежатиме від дій ворога та роботи наших хлопців із ППО.

Зазначимо, що сьогодні, 16 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.