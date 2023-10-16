Все в равных условиях: графики отключений теперь коснутся каждого одессита

Графики для всех: в Одессе больше не будет "избранных" во время блекаута
В этом году всех одесситов на равных условиях будут отключать от электричества в случае блекаутов. Дома, ранее подключенные к критической инфраструктуре, по возможности переподключат.
Об этом на пресс-брифинге журналистам Новини.LIVE сообщил генеральный директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитрий Григорьев.
Отключение домов
Ошибки прошлого года были учтены и теперь "избранных" домов, где свет в случае блекаута не выключен, станет намного меньше. Все критические объекты оснащены необходимым оборудованием при отключении электричества. Жилые дома, подключенные к той же линии, что и больницы, теперь тоже будут со светом строго по графику.
"Мы понимаем, что эти объекты можем выключать. Поэтому в случае необходимости, если НЕК "Укренерго" даст команду на ограничение, то мы сделаем так, чтобы все ограничения были справедливыми", — отмечает Дмитрий Григорьев.
Графики отключения на зиму
Сегодня, согласно данным НЕК "Укренерго", генерации электроэнергии в Украине достаточно для того, чтобы снабдить всех светом. Таким образом, лимиты для области не предусмотрены. Это значит, что графики отключения потребителей хоть и разработаны, но применяться не будут. Однако это не исключает противоаварийных работ.
"Ни одного дня энергетика не работает без наличия противоаварийных графиков. Их очень большое количество. Они разрабатываются каждый год с 1 октября по 30 сентября", — сообщил генеральный директор АО "ДТЕК Одеські електромережі".
Когда именно будут применяться графики веерных отключений, пока спрогнозировать сложно. В большей степени это будет зависеть от действий врага и работы наших ребят из ПВО.
Отметим, что сегодня, 16 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЕК из-за непогоды в городе. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.
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