Тисячі одеситів залишилися без електроенергії: коли повернуть світло
Сьогодні, 16 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Південний РЕМ:
- вул. Ак.Корольова, 116-220.
- вул. Ак.Філатова, 3/2,
- вул. Варненська, 3-5,
- вул. Г. Крут, 2-4,
- Люстдорфська дорога, 86а, 88.
Північний РЕМ:
- пров. 4-й Деревообробний, 5,
- вул. Ак. Панкратової, 1-61,
- вул. В. Хавкіна, 1-51,
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
- вул. Цеглина, 2,
- вул. Котляревського, 1-23,
- вул. Кругова, 10-58,
- пров. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- вул. Степова, 1-31,
- вул. Теплична, 3б, 4а,
- пров. Хутірський, 1-29,
- вул. Хутірська, 15-105,
- пров. Цементний, 1-17.
Центральний РЕМ:
- пров. 2-й Куликовський, 4а, 4в, 6, 7,
- вул. Новосельського, 41-60,
- вул. Пироговська, 27, 27а,
- вул. Торгова, 43-45,
- вул. Базарна, 70,
- вул. Балківська, 69-95,
- вул. Градоначальницька, 37-49,
- вул. Молодіжна, 3-34,
- пров. Поперечний, 1-17,
- узвіз С. Олійника, 3-12.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.
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