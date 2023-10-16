Тисячі одеситів залишилися без електроенергії

Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 16 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

вул. Ак.Корольова, 116-220.

вул. Ак.Філатова, 3/2,

вул. Варненська, 3-5,

вул. Г. Крут, 2-4,

Люстдорфська дорога, 86а, 88.

Північний РЕМ:

пров. 4-й Деревообробний, 5,

вул. Ак. Панкратової, 1-61,

вул. В. Хавкіна, 1-51,

вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,

вул. Цеглина, 2,

вул. Котляревського, 1-23,

вул. Кругова, 10-58,

пров. Гінзбург, 5-43,

пров. Оранжерейний, 18-43,

вул. Степова, 1-31,

вул. Теплична, 3б, 4а,

пров. Хутірський, 1-29,

вул. Хутірська, 15-105,

пров. Цементний, 1-17.

Центральний РЕМ:

пров. 2-й Куликовський, 4а, 4в, 6, 7,

вул. Новосельського, 41-60,

вул. Пироговська, 27, 27а,

вул. Торгова, 43-45,

вул. Базарна, 70,

вул. Балківська, 69-95,

вул. Градоначальницька, 37-49,

вул. Молодіжна, 3-34,

пров. Поперечний, 1-17,

узвіз С. Олійника, 3-12.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.