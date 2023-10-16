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Тисячі одеситів залишилися без електроенергії: коли повернуть світло

16 жовтня 2023 11:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі одеситів залишилися без електроенергії
Енергетики працюють на мережах. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 16 жовтня, на електромережах Одеси тривають планові та аварійні роботи ДТЕК через негоду у місті. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Південний РЕМ:

  • вул. Ак.Корольова, 116-220. 
  • вул. Ак.Філатова, 3/2,
  • вул. Варненська, 3-5,
  • вул. Г. Крут, 2-4,
  • Люстдорфська дорога, 86а, 88. 

Північний РЕМ:

  • пров. 4-й Деревообробний, 5,
  • вул. Ак. Панкратової, 1-61,
  • вул. В. Хавкіна, 1-51,
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а,
  • вул. Цеглина, 2,
  • вул. Котляревського, 1-23,
  • вул. Кругова, 10-58,
  • пров. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • вул. Степова, 1-31,
  • вул. Теплична, 3б, 4а,
  • пров. Хутірський, 1-29,
  • вул. Хутірська, 15-105,
  • пров. Цементний, 1-17.

Центральний РЕМ:

  • пров. 2-й Куликовський, 4а, 4в, 6, 7,
  • вул. Новосельського, 41-60,
  • вул. Пироговська, 27, 27а,
  • вул. Торгова, 43-45,
  • вул. Базарна, 70,
  • вул. Балківська, 69-95,
  • вул. Градоначальницька, 37-49,
  • вул. Молодіжна, 3-34,
  • пров. Поперечний, 1-17,
  • узвіз С. Олійника, 3-12. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, у низці українських міст починається опалювальний сезон, зокрема за заявками підключають опалення для об'єктів соціальної інфраструктури: школи, дитячі садки та медзаклади. Залишається актуальним питання тарифів на комунальні послуги, про підвищення яких останнім часом точаться розмови.

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