Тысячи одесситов остались без электроэнергии

Энергетики работают в сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 16 октября, на электросетях Одессы продолжаются плановые и аварийные работы ДТЭК из-за непогоды в городе. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

ул. Ак.Королева, 116-220.

ул. Ак.Филатова, 3/2,

ул. Варненская, 3-5,

ул. Г. Крут, 2-4,

Люстдорфская дорога, 86а, 88.

Северный РЭС:

пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

ул. Ак. Панкратовой, 1-61,

ул. В. Ховкина, 1-51,

ул. Геологическая, 9, 9а, 23а,

ул. Кирпич, 2,

ул. Котляревского, 1-23,

ул. Круговая, 10-58,

пер. Гинзбург, 5-43,

пер. Оранжерейный, 18-43,

ул. Степная, 1-31,

ул. Тепличная, 3б, 4а,

пер. Хуторской, 1-29,

ул. Хуторская, 15-105,

пер. Цементная, 1-17.

Центральный РЭС:

пер. 2-й Куликовский, 4а, 4в, 6, 7,

ул. Новосельского, 41-60,

ул. Пироговская, 27, 27а,

ул. Торговая, 43-45,

ул. Базарная, 70,

ул. Балковская, 69-95,

ул. Градоначальническая, 37-49,

ул. Молодежная, 3-34,

пер. Поперечный, 1-17,

спуск С. Олейника, 3-12.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в ряде украинских городов начинается отопительный сезон, в частности, по заявкам подключают отопление для объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады и медучреждения. Остается актуальным вопрос тарифов на коммунальные услуги, о повышении которых в последнее время ведутся разговоры.