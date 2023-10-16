Скоро зима: чи готова Одеська область до початку опалювального сезону

Датчики тепла в котельні. Фото: Одеська міська рада

Одеська область готова до опалювального сезону на 100%, але тепло в будинки планують дати до 1 листопада. Цієї зими майже 20% громад на Одещині перейшли на альтернативне паливо.

Про це журналістам Новини.LIVE на пресбрифінгу повідомив директор Департаменту життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА.

Читайте також:

Опалювальний сезон

Традиційно опалювальний сезон в Одесі та області розпочинається тоді, коли протягом трьох діб температура становить нижче восьми градусів за Цельсієм. Якщо погода буде хорошою до кінця місяця, то котельні планується запустити традиційно з 1 листопада. Насамперед тепло подадуть до лікарень, шкіл та дитячих садків.

"Проведено значну роботу з підготовки та експлуатації всіх 1300 котелень області. Підготовлено понад 1900 км теплових мереж, 148 обʼєктів водопостачання та водовідведення, 8800 багатоквартирних житлових будинків, 489 дитячих садочків, 623 навчальні заклади, 399 закладів охорони здоровʼя", — каже Антон Шалигайло.

На випадок непередбаченого відключення електроенергії всі котельні, лікарні та школи області оснащені генераторами. Частину генераторів було куплено за бюджетні гроші, ще частину надали різні фонди та європейські партнери.

Директор Департаменту про оснащення генераторами. Фото: Новини.LIVE

Альтернативне паливо

З метою економії блакитного палива частину котелень в області переведено на альтернативні види палива. Як показує досвід минулих років, це в деяких випадках виходить ще й дешевше, ніж закуповувати газ.

"Хочу зазначати було виконано значну роботу з переведення котелень в районах області на альтернативні види палива: брекети, пелети. З метою зменшення споживання та заміщення використання природного газу в громадах області. Сьогодні 231 котельня в області перейшла на альтернативне паливо", — акцентує директор Департаменту життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА.

Вартість тепла

Щодо вартості опалення цього року, то в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення ціни за гігакалорію. Таким чином, тарифи залишаються на рівні минулого року. Різницю між собівартістю та відпускною ціною має погасити держава. Однак поки що цього не відбувається, як наслідок підприємства зазнають колосальних збитків.

"Підприємства продовжує зазнавати збитків, які виражаються у вигляді зростаючою різницею в тарифах, яку держава має компенсувати. На сьогодні цей обсяг заборгованості із бюджету сягнув 1 млрд 300 млн грн", — зазначив чиновник.

Тарифи залишаються на рівні минулого року. Фото: Новини.LIVE

Не забули й про дороги. Так, на випадок негоди та ожеледиці вже заготовлено майже 50 тис. тонн матеріалу для посипання дорожнього покриття. А техніка для прибирання снігу пройшла технічне обслуговування та готова розпочати роботу.