Скоро зима: готова ли Одесская область к началу отопительного сезона

Датчики тепла в котельне. Фото: Одесский горсовет.

Одесская область готова к отопительному сезону на 100%, но тепло в домах планируют дать до 1 ноября. Этой зимой почти 20% громад в Одесской области перешли на альтернативное топливо.

Об этом журналистам Новини.LIVE на пресс-брифинге сообщил директор Департамента жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА.

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Отопительный сезон

Традиционно отопительный сезон в Одессе и области начинается тогда, когда в течение трех суток температура ниже восьми градусов по Цельсию. Если погода будет хорошей до конца месяца, то котельные планируют запустить традиционно с 1 ноября. В первую очередь тепло подадут в больницы, школы и детские сады.

"Проведена значительная работа по подготовке и эксплуатации всех 1300 котельных области. Подготовлено более 1900 км тепловых сетей, 148 объектов водоснабжения и водоотвода. 8800 многоквартирных жилых домов, 489 детских садов, 623 учебных заведения, 399 заведений здравоохранения" — говорит Антон Шалыгайло.

В случае непредвиденного отключения электроэнергии все котельные, больницы и школы области оснащены генераторами. Часть генераторов была куплена за бюджетные деньги, часть была предоставлена различными фондами и европейскими партнерами.

Директор Департамента об оснащении генераторами. Фото: Новини.LIVE.

Альтернативное топливо

С целью экономии голубого топлива часть котельных в области переведена на альтернативные виды топлива. Как показывает опыт прошлых лет, это в некоторых случаях получается еще дешевле, чем закупать газ.

"Хочу отметить проделанную значительную работу по переводу котельных в районах области на альтернативные виды топлива: брекеты, пеллеты. С целью уменьшения потребления и замещения использования природного газа в громадах области. Сегодня 231 котельная в области перешла на альтернативное топливо", — акцентирует директор Департамента жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВО.

Стоимость тепла

Что касается стоимости отопления в этом году, то в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цены на гигакалорию. Таким образом тарифы остаются на уровне прошлого года. Разницу между себестоимостью и отпускной ценой должно погасить государство. Однако пока этого не происходит, как последствия предприятия терпят колоссальные убытки.

"Предприятия продолжает нести убытки, которые выражаются в виде растущей разницы в тарифах, государство их должно компенсировать. На сегодня этот объем задолженности из бюджета достиг 1 млрд 300 млн грн", — отметил чиновник.

Тарифы остаются на уровне в прошлом году. Фото: Новини.LIVE.

Не забыли и о дорогах. Так на случай непогоды и гололеда уже заготовлено почти 50 тыс. тонн материала для посыпания дорожного покрытия. А техника для уборки снега прошла техническое обслуживание и готова к работе.