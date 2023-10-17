Одесситы готовятся к предстоящей зиме, которая по прогнозам будет сложной. Что уже купили и что планируют?

Одесситки в центре города. Фото: Новини.LIVE

Специалисты уже прогнозируют, что в этом году будет непросто пережить холода. Пока энергосистема выдерживает нагрузку, но что будет дальше?

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они готовятся к предстоящей зиме.

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Как готовятся одесситы

После рекордно теплого сентября и почти половины октября температура в Одессе значительно снижается. Одесситы, прислушавшись к предупреждениям экспертов, что нынешняя зима может быть намного сложнее, чем в прошлом, начали к ней готовиться заранее.

"Я буржуйку купила. Дрова заготовила. Готовимся как можем и думаем, что выдержим", — рассказывает жительница Одессы Ирина.

Ирина с подругой о подготовке к зиме. Фото: Новини.LIVE

"Мы купили электрическую станцию, потому что сложно было с одним павербанком прошлой зимой", — говорит одесситка Юлия.

Юлия с подругой наслаждаются теплым днем в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Также готовилась и одесситка Ольга. Говорит, прошлая зима в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру была очень тяжелая, но пережили ее и уже готовы к этой.

"Готовились морально и материально. Ничего такого не закупали, с прошлой зимы уже подготовлены. У нас есть аккумуляторы, есть павербанки, так что мы готовы", — признается Ольга.

Одесситка Ольга к зиме готова. Фото: Новини.LIVE

Сложнее пережить блэкауты будет жителям городов. Тем, кто живет в селах, гораздо проще решать проблему с теплом и электричеством. Так, житель пригорода Даниил признается, что в этом году никак не готовится к зиме.

"Да никак не готовлюсь. Я живу за городом, мы в частном доме живем. У нас почти не выключают свет и генератор есть", — рассказывает Даниил.

Не готовлюсь к зиме — Даниил. Фото: Новини.LIVE

Также не готовится к зиме и молодая пара Александр и Ирина. Говорят, что в их жизни все так быстро меняется, что о зиме даже не думали.

"Никак не готовились. Мы только съехались и морально готовимся больше, чем физически. Мы планируем решать проблемы по мере их поступления. В реальном времени", — признаются влюбленные Александр и Ирина.

Александр и Ирина. Фото: Новини.LIVE

Уезжать или нет?

Враг уже показал свое коварство, и с наступлением холодов ожидаются атаки по энергетическим объектам. Таким образом, россияне рассчитывают извести украинцев, оставляя их без света, воды и тепла. Международная организация по миграции отметила, что только 7% населения Украины готовятся к переезду в другое место на зимовку. Одесситы утверждают, что никуда уезжать не хотят. Говорят, им важно оставаться в родном городе.

"Ну будем как-то обходиться. Или в деревне, родные стены греют, но уезжать нет, вот с подругой будем ее буржуйкой греться", — говорит Елена.

"Я надеюсь, что все будет хорошо. Уезжать не планирую. Я патриотка. Буду до последнего", — искренне признается одесситка Ксения.

Мы патриоты — одесситка Ксения. Фото: Новини.LIVE

Одесситы с оптимизмом смотрят в будущее и верят в наших военных, а также в то, что наша победа не за горами.

Напомним, в ДТЕК Одеські електромережі уверяют, что к зиме успели подготовиться. За десять месяцев удалось провести все необходимые работы по восстановлению энергосистемы.

Кроме этого, в Одесской ОВА заявили, что область готова к отопительному сезону на 100%. Тепло в дома планируют дать до 1 ноября.