В каком состоянии находятся укрытия и бомбоубежища в Одессе на втором годе войны, спускаются ли в них одесситы

Укрытие в одном из районов Одессы. Фото: Новини.LIVE.

Враг все чаще стал бить по Одесскому региону, а с наступлением холодов количество атак, по словам специалистов, станет больше. Но вот в каком состоянии укрытия и бомбоубежища на втором году войны? Есть ли в них все необходимое?

Журналисты Новини.LIVE провели инспекцию по укрытиям и бомбоубежищам Одессы, а также узнали у одесситов спускаются ли они при сигналах тревоги в укрытие.

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Полномасштабная война длится почти 2 года. Люди привыкли к постоянным сигналам воздушной тревоги и ракетным обстрелам со стороны агрессора. Несмотря на это, правила поведения во время сирен никто не отменял. Однако не всем одесситам удобно спускаться или бежать к укрытиям.

"Не всегда идем, у нас далеко укрытие, поэтому не спускаемся. Дома прячемся за двумя стенами. У нас дом старый", — говорят подруги Любовь и Татьяна.

Одесситки об укрытиях. Фото: Новини.LIVE.

Поддерживает одесситок и переселенка из Херсона Екатерина. Женщина признается, что она уже ничего не боится. Да и ко всему, там, где она живет укрытий нет, а когда работает, то пытается соблюдать правила двух стен, потому что не знает, где укрытие.

"Я даже не знаю, где здесь ближайшее укрытие. Когда я слышу сигнал воздушной тревоги, то я смотрю в телефон. Если я вижу, что там угроза баллистики или летят Ониксы, которые мы не сбиваем, тогда я иду в коридор там, где толстые стены", — делится жительница Одессы Екатерина.

Жительница Одессы Екатерина придерживается правила двух стен. Фото: Новини.LIVE.

По правилам поведения во время воздушных тревог запрещено пользоваться лифтами. Одесситы говорят, что с верхних этажей тяжело спускаться. Поэтому большинство не идет в безопасное место.

"Редко, боимся, конечно, но живем на 14 этаже. Бывает бежим в паркинг, пару раз были в нашем подвале, а туда в большое укрытие не идем — далеко", — рассказывает одесситка Лидия.

С 14 этажа спускаться в укрытие тяжело — Лидия. Фото: Новини.LIVE.

"Не проходим в укрытие, сидим в квартире, в коридоре у себя. Скорее же в коридор выйти, чем спускаться в подвал вниз. А в другое укрытие далеко бежать еще прибьет по дороге", — признается одесситка Мария.

Одесситка Мария выходит в коридор во время тревоги. Фото: Новини.LIVE.

Во время воздушных тревог спускаться к укрытиям сложнее всего пожилым людям, людям с инвалидностью, а также женщинам с детьми. Одесситка Валентина говорит, что в квартире, конечно, опасно, но выбора нет.

"Сижу дома в коридоре. Боюсь, но пока спущусь, потому что я инвалид по зрению. Трудно сбегать по лестнице", — говорит одесситка Валентина.

С инвалидностью тяжело ходить в укрытие — Валентина. Фото: Новини.LIVE.

Кроме укрытий и бомбоубежищ для защиты людей могут использоваться еще сооружения двойного назначения — паркинги, подземные переходы, цокольные помещения зданий.

Укрытие в спальном районе

Укрытие в спальном районе Одессы по адресу Инглези 3/1 когда-то было обычным подвалом. Со временем там был швейный цех, а уже во время войны сделали укрытие. Смотрящая за укрытием Мария говорит, что недавно даже была проверка, которая предоставила статус укрытия. Обустраивали его сами, убирали как могли.

"На половину хорошее. Я бы не сказала, что оно там шикарное, но на первый случай, чтобы далеко не бежать, можно спрятаться и здесь", — признается одесситка Мария.

Укрытие организовывали сами — Мария. Фото: Новини.LIVE.

Вход в укрытие с указателями. Фото: Новини.LIVE.

Коридор укрытия на Инглези 3/1. Фото: Новини.LIVE.

Однако укрытие открывается только, когда раздается сирена воздушной тревоги. Зайти в него могут все желающие, чтобы спрятаться от возможной опасности.

"Если кто-то хочет зайти, я выхожу и открываю. Не хотят, тогда я сижу на скамейке и жду отбоя. Потом закрываем, чтобы не лазили бездомные, уличные кошки и собаки, потому что здесь находятся коммуникации" — рассказывает смотрительница Мария.

Уборочная в укрытии. Фото: Новини.LIVE.

Уголок с огнетушителем. Фото: Новини.LIVE.

Состояние этого укрытия можно назвать удовлетворительным — там есть второй выход, сидячие места, туалет и запасы воды. И главное, что нет запаха сырости.

Укрытие на Гоголе, 7

А вот бомбоубежище в центре города по состоянию гораздо лучше предыдущего, ведь сюда вкладывались городские деньги. Этим укрытием опекается глава дома Светлана Торовик. Признается, что контролирует все процессы от предоставления средств до уборки.

"Все новое, все чистое. Следим, чтобы ни пылинки, ни паутины. Убираем 2 раза в день, потому что иногда людей бывает ну очень много. Здесь же порт рядом. И дом трясется весь. Так конечно людей приходит много. Максимум было где-то 120. Так они здесь и лежат и сидят", — рассказывает смотритель Светлана Торовик.

Светлана Торовик про бомбоубежище. Фото: Новини.LIVE.

Места для людей в укрытии. Фото: Новини.LIVE.

Укрытие обустроено всем необходимым. Большое количество запасов воды и даже проведен интернет, чтобы одесситы знали все актуальные новости во время тревоги.

"Все есть вода, чай, кофе, лекарства и огнетушители. Приносим все, что нужно. Из КП "Сервісний центр" постоянно привозят воду и расходные материалы, как заканчиваются", — говорит Светлана Торовик.

Уголок, где одесситы могут согреться теплыми напитками. Фото: Новини.LIVE.

Обогреватели в бомбоубежище. Фото: Новини.LIVE.

Отдельная комната для детей. Фото: Новини.LIVE.

По данным чиновников в Одессе, сейчас есть 353 защитных сооружения, из них 85 — коммунальной формы собственности. Одесситам есть куда спускаться, но важно, чтобы у них было желание уберечь свою жизнь.